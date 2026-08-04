Verifica dell'età UE, arriva l'attestazione legata al dispositivo

Il progetto europeo per la verifica dell’età ha generato un intenso dibattito nella comunità open source dopo la conferma che le specifiche richiederanno obbligatoriamente meccanismi di “hardware-bound attestation”, ovvero attestazioni legate a componenti hardware considerati affidabili.

La scelta mira a impedire che dispositivi modificati o ambienti compromessi possano aggirare i controlli, ma solleva forti perplessità tra chi sostiene che un requisito del genere sia incompatibile con i principi di apertura del software libero.

Un maintainer del progetto ha chiarito che non si tratta di una decisione tecnica modificabile, ma di un vincolo progettuale derivante dal modello di fiducia definito dalla Commissione Europea, che esclude soluzioni “software only” perché ritenute incapaci di garantire lo stesso livello di sicurezza.

Che cosa prevede il nuovo piano europeo

Il progetto della Commissione Europea definisce una soluzione comune per consentire agli utenti di dimostrare la maggiore età senza condividere necessariamente la propria data di nascita.

L’architettura utilizza attestazioni crittografiche e prove dell’età progettate per limitare la quantità di dati personali trasmessi ai servizi online. L’obiettivo dichiarato rimane quello di offrire un sistema interoperabile tra tutti gli Stati membri, destinato sia alle future identità digitali europee sia ad applicazioni autonome. La parte che ha attirato le maggiori critiche riguarda però il requisito della hardware-bound attestation, cioè un’attestazione che deve essere ancorata a componenti hardware considerati affidabili, come gli ambienti di esecuzione protetti presenti nei moderni smartphone.

La discussione è esplosa nel repository GitHub del progetto, dove diversi sviluppatori hanno contestato l’obbligatorietà dell’attestazione hardware, sostenendo che avrebbe escluso molti dispositivi, sistemi operativi alternativi e piattaforme completamente open source.

Il maintainer ha risposto in modo molto netto: il requisito non rappresenta una scelta implementativa modificabile, ma deriva direttamente dagli obiettivi fissati dalla Commissione Europea e dal modello di fiducia definito per il sistema. In altre parole, il progetto non intende offrire un’opzione “software only” perché, secondo gli autori delle specifiche, una soluzione priva di radice hardware non sarebbe in grado di garantire il livello di sicurezza richiesto contro dispositivi compromessi, rooting, emulatori o manipolazioni dell’ambiente di esecuzione.

Perché la comunità open source è preoccupata

Le conseguenze pratiche sono significative. Distribuzioni Linux mobili, sistemi operativi indipendenti da Android e iOS, smartphone privi di un ambiente di esecuzione certificato oppure dispositivi modificati dall’utente potrebbero non riuscire a produrre l’attestazione richiesta.

Molti progetti open source basano infatti la propria filosofia sulla possibilità di sostituire il firmware, compilare il sistema operativo e controllare completamente il software installato. L’introduzione di un requisito fondato su un elemento hardware certificato limita inevitabilmente questa libertà, perché il verificatore non si fida più soltanto del software ma pretende una prova proveniente da un componente fisico ritenuto resistente alle manomissioni.

L’obbligo dell’attestazione hardware crea una distinzione netta tra dispositivi che possiedono un’infrastruttura di fiducia riconosciuta e quelli che ne sono privi. Dal punto di vista operativo questo significa che un’applicazione conforme alle specifiche potrebbe rifiutare attestazioni provenienti da sistemi privi delle caratteristiche richieste, indipendentemente dal fatto che il software sia perfettamente funzionante.

Una simile impostazione potrebbe inoltre aumentare la dipendenza da tecnologie proprietarie offerte dai produttori di smartphone, come i Trusted Execution Environment o altri meccanismi equivalenti utilizzati per l’attestazione del dispositivo. Per gli sviluppatori di sistemi operativi indipendenti diventa quindi molto più difficile realizzare implementazioni completamente compatibili.

Il progetto europeo non impone (ancora) un singolo produttore

È importante distinguere il requisito tecnico dalla sua implementazione concreta. Le raccomandazioni della Commissione descrivono un quadro comune, un modello di fiducia e un elenco di fornitori considerati affidabili, ma non impongono oggi una specifica tecnologia commerciale né un determinato produttore hardware.

Gli Stati membri dovranno sviluppare soluzioni conformi allo schema europeo e rispettare i requisiti di sicurezza e interoperabilità previsti. Proprio per questo motivo il confronto rimane aperto. Il commento del maintainer lascia però intendere che, almeno nella fase attuale, il progetto non prenderà in considerazione richieste volte a eliminare il legame con l’hardware. Per la comunità Linux e open source la conseguenza è evidente: senza una revisione delle specifiche europee, alcuni dispositivi e alcune piattaforme completamente aperte rischiano di non poter partecipare al sistema di verifica dell’età con lo stesso livello di compatibilità garantito dagli smartphone commerciali dotati delle funzionalità richieste.