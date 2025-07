Come installare e usare Winget in Windows 10

Windows Package Manager, noto anche come Winget, è uno strumento a riga di comando sviluppato da Microsoft che consente di installare, aggiornare e gestire applicazioni in modo rapido e automatizzato. Sì, con Winget anche Windows 10 e versioni successive hanno il loro package manager ufficiale.

Introdotto ufficialmente con Windows 10 1809 e versioni successive, Winget semplifica notevolmente la gestione del software, rendendolo un’alternativa potente a soluzioni come Chocolatey o download manuali tramite browser.

Tuttavia, mentre in Windows 11 il gestore pacchetti Microsoft Winget risulta preinstallato e funzionante sin dal momento della prima installazione del sistema operativo, in Windows 10 non accade la stessa cosa.

Winget è disponibile anche per Windows 10: ecco come utilizzarlo

Per installare Winget su Windows 10 molto rapidamente consigliamo di scaricare e installare il Programma di installazione app (App Installer) sviluppato da Microsoft e disponibile per il download sul Microsoft Store.

Il pacchetto software in questione integra anche il client Winget, utile per accedere ai repository e installare automaticamente qualunque applicazioni. Non solo quelle disponibili nel Microsoft Store ma anche i programmi pubblicati sui siti dei rispettivi sviluppatori.

Uno script PowerShell per automatizzare l’installazione di Winget su Windows 10

Come soluzione alternativa, se non si volesse ricorrere al Microsoft Store per installare Winget su Windows 10, si può utilizzare un semplice script PowerShell che abbiamo sviluppato noi.

Lo script PowerShell che abbiamo realizzato automatizza l’intero processo di installazione manuale di Winget su Windows 10, risolvendo in modo efficace i problemi più comuni legati alle dipendenze.

In sintesi, lo script rileva l’architettura del sistema (x64, x86, ARM, ARM64) per scaricare i file corretti, preleva automaticamente il pacchetto principale winget.appxbundle , la libreria richiesta Microsoft.VCLibs (versione Desktop x64/x86/ARM) e il pacchetto Microsoft.UI.Xaml dal repository NuGet.

Dopo aver estratto il file .appx , installa i tre componenti nell’ordine corretto utilizzando Add-AppxPackage e infine verifica l’installazione mostrando la versione di Winget installata ( winget --version ).

Prima di usare lo script PowerShell è però essenziale digitare Windows Update nella casella di ricerca di Windows 10, cliccare su Verifica disponibilità aggiornamenti, sul pulsante Verifica disponibilità aggiornamenti e infine aggiornare il sistema.

A questo punto, si può premere la combinazione di tasti < Windows+X , scegliere Windows PowerShell (amministratore) e infine digitare quanto segue:

irm https://bit.ly/winget10 | iex

Gestire i programmi su Windows 10 con Winget

Winget è uno strumento eccellente per gestire i programmi da installare o già presenti sul sistema. In un altro articolo abbiamo già visto come installare e aggiornare i programmi su Windows con un solo comando, proprio avvalendosi di Winget.

Pensate alla comodità di uno strumento come Winget: adesso che nella maggior parte dei casi è possibile estendere la vita di Windows 10 almeno fino al 13 ottobre 2026 (GRATIS), installando il sistema operativo, si può eseguire il comando seguente per caricare i programmi che servono subito:

winget install chrome

winget install 7zip

winget install vlc

Digitando winget search seguito dal nome del programma di proprio interesse, si può cercare subito la stringa da usare per automatizzarne l’installazione.

I comandi winget list e winget uninstall permettono, rispettivamente, di ottenere la lista dei programmi installati e di rimuovere quelli specificati da riga di comando.

Note finali

Un’alternativa a Winget è Scoop, un package manager per Windows che si distingue per la sua semplicità e per la filosofia “zero dipendenze esterne”. Scoop installa applicazioni e strumenti da riga di comando direttamente in una cartella dell’utente ( ~/scoop ), senza richiedere privilegi di amministratore e senza modificare il sistema con file sparsi o chiavi di registro. È particolarmente apprezzato dagli sviluppatori e dagli utenti avanzati per la sua capacità di gestire versioni multiple dello stesso software e di integrarsi bene con ambienti di sviluppo come Git, Python, Node.js e altri strumenti CLI.

Un altro strumento interessante è UniGetUI, un’interfaccia grafica unificata per diversi package manager, tra cui Winget, Scoop, Chocolatey e pip. UniGetUI consente di cercare, installare, aggiornare e rimuovere programmi utilizzando un’interfaccia intuitiva e centralizzata, rendendo l’uso dei package manager molto più accessibile anche a chi preferisce evitare la riga di comando. È particolarmente utile su sistemi condivisi o per utenti meno esperti che vogliono comunque beneficiare della potenza di strumenti come Winget.

In conclusione, Winget è solo l’inizio: l’ecosistema Windows si è ormai aperto a modelli di gestione dei pacchetti simili a quelli del mondo Linux, offrendo agli utenti soluzioni moderne, automatizzabili e flessibili per la gestione del software.