Come installare Windows 11 su PC non supportati con un solo comando!

Sappiamo bene che Microsoft ha imposto requisiti minimi più severi per l’installazione di Windows 11. Sulla carta, tali requisiti escludono la possibilità di installare il più recente sistema operativo su macchine che eseguono “sotto gamba” Windows 10 e che non avrebbero problemi a far funzionare anche Windows 11. Per bypassare i requisiti e installare Windows 11 su un PC non compatibile esistono varie modalità. Installare Windows 11 su PC non supportati è molto semplice, ad esempio, con Rufus che modifica l’immagine di Windows 11 aggiungendo alcune policy a livello di registro di sistema che permettono di forzare il caricamento del sistema operativo su tutte le macchine (tranne che su quelle molto vecchie che non supportano l’istruzione POPCNT e le estensioni SSE4.2: computer prodotti prima del 2008 per i processori Intel e prima del 2011 per i processori AMD).

Il trucco per installare Windows 11 su PC non supportati con un unico comando

Supponiamo che abbiate a disposizione il supporto d’installazione di Windows 11 su chiavetta USB. Avviando l’installazione di Windows 11 su un sistema che non soddisfa i requisiti, subito dopo la scelta dell’edizione da installare, appare il messaggio Questo PC non soddisfa attualmente i requisiti di sistema di Windows 11. L’avviso è bloccante, nel senso che non è possibile, proseguire con l’installazione del sistema operativo.

➡️ Copiate il nostro file install.bat nella cartella radice della chiavetta USB per l’installazione di Windows 11. Per procedere in tal senso, scaricate il file compresso da questo link quindi estraete il file install.bat e salvatelo nella chiavetta USB, allo stesso livello di setup.exe .

Riavviate l’installazione di Windows 11 quindi, alla comparsa della schermata Seleziona le impostazioni della lingua, premete la combinazione di tasti MAIUSC+F10 oppure MAIUSC+Fn+F10 . Al prompt dei comandi digitate quindi semplicemente quanto segue e premete il tasto Invio:

D:\install

Installazione automatica di Windows 11 dal prompt dei comandi superando tutti i requisiti

Premendo Invio alla comparsa del messaggio Premere CTRL+C per annullare o un tasto qualsiasi per continuare, la procedura automatica provvede a svolgere le seguenti operazioni:

Preparazione del disco . Seleziona l’unità di memorizzazione principale (disco 0), presente sul sistema, e cancella tutte le partizioni eventualmente presenti. Abilita lo schema di partizionamento GPT, crea una partizione EFI da 500 MB e la partizione primaria per il sistema operativo.

. Seleziona l’unità di memorizzazione principale (disco 0), presente sul sistema, e cancella tutte le partizioni eventualmente presenti. Abilita lo schema di partizionamento GPT, crea una partizione EFI da 500 MB e la partizione primaria per il sistema operativo. Verifica del file di installazione di Windows 11 : Il file batch cerca i file install.wim o install.esd e mostra la lista delle edizioni di Windows 11 installabili.

: Il file batch cerca i file o e mostra la lista delle edizioni di Windows 11 installabili. Scelta dell’edizione da installare . L’utente è invitato a scegliere quale edizione di Windows 11 desidera installare, inserendo il numero di indice dell’edizione desiderata.



. L’utente è invitato a scegliere quale edizione di Windows 11 desidera installare, inserendo il numero di indice dell’edizione desiderata. Applicazione dell’immagine di Windows 11 : Usa il comando DISM /Apply-Image per applicare l’immagine di Windows selezionata (in base all’indice scelto dall’utente) sulla partizione C:.

: Usa il comando per applicare l’immagine di Windows selezionata (in base all’indice scelto dall’utente) sulla partizione C:. Configurazione del boot : Esegue il comando bcdboot per configurare il bootloader di Windows sulla partizione EFI appena creata, in modo che il sistema possa avviarsi correttamente.

: Esegue il comando per configurare il bootloader di Windows sulla partizione EFI appena creata, in modo che il sistema possa avviarsi correttamente. Completamento dell’installazione e riavvio: Alla fine, il batch mostra un messaggio di conferma che l’installazione di Windows 11 risulta completata e invita l’utente a premere un tasto per riavviare il sistema e completare la configurazione.



Al riavvio del sistema, si accede alla configurazione finale di Windows 11 (fase OOBE, Out of Box Experience). Potete seguire i passaggi illustrati in un altro nostro articolo per installare Windows 11 velocemente.

Aspetti importanti

Il file batch install.bat , inserito nel supporto d’installazione di Windows 11 e avviabile come spiegato in precedenza, provvede a cancellare automaticamente tutte le partizioni presenti nell’unità principale (disco 0) per poi installare il sistema operativo senza alcun passaggio aggiuntivo.

È quindi bene eseguire install.bat solo ed esclusivamente su sistemi con un disco “pulito” o con un’unità principale il cui contenuto possa essere completamente sacrificato. In ogni caso, per evitare qualunque incidente, è bene effettuare un backup completo (backup bare-metal) PRIMA di eseguire il batch.

Se si volesse inserire il file install.bat direttamente nel file ISO di Windows 11 scaricato da Microsoft, si può scaricare e avviare la versione portabile del software gratuito AnyBurn.

AnyBurn offre una funzione chiamata Modifica file immagine che permette di aprire qualunque file ISO (in questo quello di Windows 11) e inserirvi il file install.bat (pulsante Aggiungi).

Poter disporre di un file ISO con il batch install.bat è utile, ad esempio allorquando si dovesse installare una qualunque edizione di Windows 11 all’interno di una macchina virtuale.

Suggeriamo comunque di studiare il contenuto del file install.bat per comprenderne il funzionamento.

Credit immagine in apertura: Microsoft