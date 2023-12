Creare sito Web con l'intelligenza artificiale Mozilla Solo

Il termine intelligenza artificiale è ormai sulla bocca di tutti. Non si contano i servizi Web che promettono la creazione di siti in pochi e semplici passaggi utilizzando procedure quasi del tutto automatizzate. In molti casi, però, si tratta di servizi che non riescono a soddisfare le esigenze degli utenti: vuoi perché l’accesso alle funzionalità più evolute è a pagamento, vuoi perché si tratta di prodotti con evidenti limitazioni in termini di funzionalità. In tante occasioni, poi, questi servizi sono messi a punto per rastrellare dati personali e utilizzarli successivamente con finalità di marketing.

Mozilla Solo, crea un sito Web semplice ma completo usando l’intelligenza artificiale

Spiegando come creare un sito WordPress gratis per l’azienda, abbiamo detto che tante soluzioni online che promettono la generazione di pagine Web con l’intelligenza artificiale sono “tanto fumo e poco arrosto”. Solo è diverso: è un progetto Mozilla che al momento consente di creare un sito composto da una singola pagina, il tutto partendo da una descrizione testuale dell’utente.

In altre parole, usando il linguaggio naturale si descrive il sito Web che si desidera ottenere: il modello generativo utilizzato da Mozilla si occupa di interpretare la richiesta e produrre una pagina che sia il più possibile aderente al prompt.

Guardate l’immagine: anche se solo è al momento disponibile solo in lingua inglese, si può compilare il riquadro What’s your business about? utilizzando una descrizione in italiano. Il sistema può essere utilizzato anche come un vero e proprio “suggeritore”: offre ispirazione anche per scegliere il nome dell’attività e definire idee imprenditoriali.

Definire la struttura, lo stile e i contenuti del sito Web

Per iniziare, basta collegarsi con la home page di Solo quindi fare clic sul pulsante Build your website. I passaggi successivi, permettono di selezionare le fonti di carattere, le combinazioni di colori e definire le sezioni del sito che s’intende creare.

Facendo riferimento a Choose sections, l’utente ha la possibilità di personalizzare le sezioni del sito in corso di generazione. Ciascuna di esse, oltre al layout tipico, contiene gli strumenti per personalizzare titoli, sottotitoli, descrizioni, pulsanti e immagini. Queste ultime sono tratte da Unsplash, quindi sono tutte royalty-free e utilizzabili senza restrizioni. Al momento non c’è la possibilità di caricare risorse grafiche dal proprio dispositivo.

Con l’aiuto degli Strumenti per gli sviluppatori (tasto F12 del browser Web) è comunque poi possibile personalizzare le immagini stabilendo il percorso impostato da Mozilla Solo e sostituendole con le proprie.

In ogni sezione c’è la possibilità di personalizzare aspetti come l’allineamento, il posizionamento delle immagini, lo sfondo, l’opacità delle immagini in background, lo stile e la forma di ogni singola risorsa grafica. In questo modo si possono mettere a punto soluzioni davvero accattivanti e convincenti.

Creazione del sito e pubblicazione delle pagine

Con un semplice clic su Compose your site, Solo genera una pagina Web attenendosi alle istruzioni dell’utente. L’anteprima risulta direttamente navigabile mentre cliccando su Save draft, si può salvarne una bozza.

Un clic sul pulsante Publish in alto a destra consente di pubblicare il sito rendendolo accessibile attraverso una directory creata sul dominio soloist.ai . Nulla vieta, comunque di scaricare tutti gli elementi che compongono il sito ed effettuarne l’upload (ad esempio via FTP) su un servizio di hosting legato a un proprio nome di dominio.

Abbiamo inoltre notato che le immagini, ad esempio, sono inserite da Solo con la nota tecnica dell’hotlinking: la pagina Web utilizza un collegamento diretto a un’immagine ospitata su un altro sito (non è ospitata in locale). Questa pratica potrebbe non andare a genio a molti webmaster, che preferiscono mantenere le risorse in locale. La soluzione, tuttavia, è molto semplice: basta una modifica a livello di codice HTML o JavaScript e il gioco è fatto.

La pagina partorita da Solo, inoltre, è compatibile con qualunque dispositivo e nasce per essere essere consultabile senza difficoltà sia da desktop che da smartphone e tablet grazie all’approccio responsive.

Tanti utenti apprezzeranno il fatto che Solo, di base, non richiede alcun intervento sul codice. Si tratta di uno strumento evoluto che compone ciascun sito Web partendo da pochi semplici input, quindi organizzando sezioni e curando le immagini con l’assistenza dell’intelligenza artificiale.

Solo suggerisce i contenuti in modo automatico e si concentra sulle keywords essenziali per l’attività dell’utente, così da indirizzare correttamente il traffico di ricerca Google in ottica SEO.

Un aspetto davvero interessante, è che Solo può esaminare i profili social dell’utente, acquisire testi e recensioni degli utenti mostrando sul sito Web i commenti migliori.

C’è anche la possibilità di collegare il calendario con il sito Web creato da Solo: in questo modo si può approntare in pochi minuti un sistema di scheduling degli appuntamenti e consentire la prenotazione dei servizi.

Inutile dire, infine, che Solo prevede anche la possibilità di aggiungere moduli di contatto sul sito Web in corso di creazione in modo da predisporre un “filo diretto” con gli utenti che accedono al contenuto della pagina.