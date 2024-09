Creare un servizio di cloud storage con il Cubbit Partner Program per MSP

Avere a disposizione un servizio di cloud storage affidabile, resiliente, libero da limitazioni, sovrano (il controllo sui dati resta sempre dell’utente), conforme alle normative ed economicamente sostenibile, è un elemento fondamentale per le aziende di ogni settore. Cubbit Partner Program è un programma cucito su misura per Managed Service Provider (MSP), reseller e system integrator, capace di offrire un’alternativa altamente competitiva agli hyperscaler come AWS, Azure e Google.

Con un approccio innovativo basato su cloud storage geodistribuito, Cubbit consente alle imprese di gestire i dati in modo sicuro, efficiente e sostenibile.

Allestire un servizio di cloud storage: perché Cubbit è “Cloud Enabler“

Cubbit è una piattaforma di cloud storage geodistribuito che offre un’alternativa sicura e sostenibile ai tradizionali servizi di archiviazione basati su server centralizzati. Funziona sfruttando una rete distribuita di nodi, interconnessi con uno schema peer-to-peer: essi collaborano per immagazzinare, proteggere i dati e renderli sempre disponibili.

A differenza dei servizi cloud tradizionali, Cubbit non centralizza i dati in un singolo data center, ma divide i file degli utenti in frammenti crittografati, a loro volta distribuiti su più nodi della rete. In questo modo Cubbit può assicurare massima sicurezza e ridondanza.

Tra i principali vantaggi di Cubbit la riservatezza dei dati che restano sempre sotto il pieno controllo degli utenti e mai accessibili dal provider o da altri soggetti. L’architettura resiliente garantisce continuità del servizio anche in caso di guasto di uno o più nodi.

L’assenza di data center fisici contribuisce a ridurre i costi energetici, in modo davvero significativo. Inoltre, si calcola che per ogni petabyte di dati salvato su Cubbit è possibile risparmiare l’emissione di qualcosa come 25 tonnellate di CO 2 l’anno.

Cubbit si distingue come un “Cloud Enabler“, piuttosto che un semplice service provider. La sua architettura poggia su uno Swarm di nodi distribuiti geograficamente, con capacità di storage gestita attraverso un’unica dashboard centrale, accessibile tramite interfaccia grafica (DS3 Composer), riga di comando e API (Application Programming Interface).

Questa flessibilità permette ai clienti di distribuire i propri dati su cloud pubblici, data center privati o all’edge (quindi molto vicino rispetto al punto in cui i dati sono effettivamente necessari), adattandosi alle specifiche esigenze di disaster recovery, backup e performance. L’attività di raccolta e organizzazione dei dati è in capo al Coordinator (come si vede nell’immagine) mentre il Composer, la riga di comando e le API (utili per integrare Cubbit con altri software) rappresentano l’interfaccia.

Vantaggi per MSP: moltiplicazione dei margini e riduzione dei costi

Uno degli aspetti più rilevanti del Cubbit Partner Program è la possibilità per i partner di aumentare notevolmente i propri margini di profitto. Cubbit offre infatti una soluzione che consente di risparmiare fino all’80% rispetto agli hyperscaler come AWS, Azure e Google, proprio grazie al modello di cloud storage geodistribuito sul quale si basa l’intera piattaforma.

I partner di Cubbit possono beneficiare di prezzi riservati e sconti significativi. Non sono inoltre previsti costi di uscita o trasferimento, il che rende estremamente flessibile la gestione dei dati e l’eventuale migrazione da altre piattaforme. Ogni MSP può così stabilire budget precisi e rispettarli scrupolosamente, senza incorrere in costi occulti e senza ricevere addebiti inattesi.

Sovranità digitale e conformità normativa

Un altro vantaggio competitivo di Cubbit è la piena sovranità digitale che offre ai partner. Grazie alla possibilità di scegliere l’area geografica in cui i memorizzare e gestire i dati, Cubbit è completamente conforme alle normative vigenti (GDPR, CCPA e ISO), rispondendo inoltre ai requisiti fissati dall’ACN (Autorità nazionale per la cybersicurezza, ex AgID) per la Pubblica Amministrazione (PA) italiana.

Questa caratteristica è particolarmente apprezzata dai clienti che necessitano di una gestione rigorosa dei dati in termini di privacy e sicurezza, come le aziende della sanità, della finanza e le PA.

Sicurezza e resilienza ai disastri

La sicurezza è un fattore chiave nel mondo del cloud storage. Grazie alla sua architettura geodistribuita, Cubbit garantisce una resistenza intrinseca ai “disastri locali” e ai ransomware, proteggendo i dati con tecnologie avanzate come S3 Object Locking e S3 Versioning. Questo approccio non solo assicura una durabilità del 99,999999999% (11 nove in sequenza), ma protegge anche i backup da attacchi esterni e cancellazioni accidentali.

Creazione di un Tenant con Cubbit per fornire il servizio di storage ai propri clienti

Una delle funzionalità più apprezzate del programma Cubbit Partner Program è sicuramente la dashboard multi-tenant, che permette ai MSP di creare rapidamente account per i clienti e gestirli in modo centralizzato. Facendo leva su una piattaforma intuitiva, è possibile scalare facilmente le operazioni e personalizzare il servizio offerto, garantendo un’esperienza utente ottimale e senza interruzioni.

Il MSP è libero di configurare il Tenant di ogni cliente nel dettaglio, compresi loghi e messaggi. Tenendo ferma la sottostante piattaforma Cubbit, ciascun MSP può consegnare nelle mani del cliente un servizio di cloud storage plasmato sulle sue specifiche esigenze.

Ogni Tenant può gestire i rispettivi progetti (ogni progetto può rappresentare un singolo cliente del servizio di cloud storage rivenduto a terzi…) e assegnare policy di sicurezza IAM (Identity and Access Management) specifiche. Gli utenti possono anche configurare gateway per l’accesso S3, utilizzando immagini Docker per una maggiore flessibilità. La procedura per avviare la creazione di un Tenant è semplice e prende per mano l’utente nei vari passaggi.

La console fornita da Cubbit permette di creare progetti per i diversi clienti, con la possibilità di assegnare livelli di permessi e storage. Il MSP, attraverso i suoi operatori, può anche decidere di congelare le attività in caso di problemi, ad esempio se i clienti non fossero in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio.

Gateway S3 e immagini Docker

Come accennato in precedenza, Cubbit prevede la possibilità di utilizzare immagini Docker per implementare gateway S3 personalizzati in diverse sedi. L’immagine Docker del gateway è fornita da Cubbit; può quindi essere scaricata e configurata su qualsiasi server compatibile Docker.

I gateway S3 di Cubbit fungono da punti di accesso per il sistema di cloud storage geodistribuito, permettendo ai clienti di collegarsi e trasferire dati utilizzando il protocollo S3. Le immagini Docker predisposte da Cubbit danno modo di creare e distribuire un gateway S3 in qualsiasi sede, sia in ambienti cloud che on-premises.

Le immagini Docker possono essere eseguite su qualsiasi infrastruttura: cloud, server fisico o ambiente virtualizzato. In questo modo i clienti possono beneficiare di un’enorme flessibilità nel posizionamento dei gateway, facilitando l’accesso ai dati da più sedi geografiche.

Struttura dei container e scenari di utilizzo

Per loro stessa natura, i container Docker sono isolati dal resto del sistema, riducendo i rischi di conflitti o problemi di sicurezza. Ogni gateway S3 può essere eseguito in un container dedicato, mantenendo i processi separati dagli altri componenti dell’infrastruttura IT.

Il sistema di caching locale previsto dal gateway Docker di Cubbit aiuta a ridurre il traffico di rete verso il cloud e migliora le prestazioni per quei clienti che operano in aree geografiche in cui la larghezza di banda è limitata. I dati possono essere temporaneamente salvati nel gateway locale e poi sincronizzati con lo storage distribuito in cloud quando la rete risulta meno congestionata.

Le aziende che desiderano eseguire il backup dei dati localmente e sincronizzarli poi con il sistema distribuito in cloud, possono utilizzare un gateway Docker in ufficio o in un sito di disaster recovery. I dati sono così protetti localmente e, allo stesso tempo, distribuiti su più nodi geograficamente separati. Le imprese con più uffici distribuiti possono implementare gateway Docker in ciascuna sede, assicurandosi che i dipendenti abbiano accesso rapido e sicuro ai dati locali, con la possibilità di sincronizzare tutto avvalendosi del cloud di Cubbit.

Supporto dedicato e risorse marketing

Il Partner Portal dedicato, allestito da Cubbit, consente ai rivenditori di accedere a risorse di formazione, materiali di marketing e strumenti di supporto per migliorare la rivendita del prodotto.

Grazie a questi strumenti, i MSP possono migliorare le loro offerte, acquisire nuovi clienti e massimizzare la retention dei clienti esistenti. Il supporto marketing, in particolare, è un punto di forza per quei partner che vogliono distinguersi sul mercato con una proposta cloud unica e innovativa.

Una leva piuttosto convincente è il fatto che Cubbit sia pienamente compatibile S3 (Amazon Simple Storage Service). Questo significa che il servizio di cloud storage rivenduto dai MSP può interagire con lo standard industriale utilizzato da molte soluzioni cloud per l’accesso e la gestione dei dati. Si tratta di una particolarità che garantisce la possibilità di integrare Cubbit, in modo peraltro molto semplice (basta cambiare soltanto i parametri di connessione a livello di API S3) con applicazioni e servizi che già usano S3 come interfaccia per lo storage.

Inoltre, Cubbit si integra con le soluzioni di backup esistenti, già utilizzate in azienda: supporta infatti una vasta gamma di piattaforme (Veeam, Commvault, RClone, Nakivo, QNAP, Synology, MSP360…), tutte compatibili con S3. I partner possono utilizzare guide dettagliate per configurare facilmente il backup con Cubbit.

Conclusioni

Entrare a far parte del Cubbit Partner Program significa ritagliarsi l’opportunità di entrare in contatto con un mondo di nuovi clienti.

Cubbit sta vivendo una crescita esponenziale e, iscrivendosi al programma, i MSP possono a loro volta beneficiare di questa espansione per accedere a nuovi mercati e segmenti di clientela.

Puntando sulla flessibilità dell’offerta di cloud storage e sulla continua evoluzione delle soluzioni proposte, i MSP diventano in grado di ampliare il proprio portfolio clienti e sbloccare nuovi flussi di reddito.

La soluzione cloud innovativa, sicura e sostenibile proposta da Cubbit, scelta ormai da oltre 350 aziende di primo livello in Italia, è capace di garantire margini di profitto superiori rispetto ai tradizionali hyperscaler. Come peraltro evidenziato in precedenza.

Le funzionalità avanzate come la dashboard multi-tenant, la garanzia della sovranità digitale e la protezione contro i ransomware, fanno sì che Cubbit possa rappresentare una scelta strategica per coloro che vogliono differenziare la propria offerta e aumentare la soddisfazione dei clienti. Il supporto dedicato, le risorse marketing e l’impegno verso la sostenibilità ambientale, rendono il Cubbit Partner Program una scelta vantaggiosa e lungimirante per il futuro del cloud storage.