Windows 11: errore 0xc0430001 in avvio. Cause e soluzioni

Gli aggiornamenti cumulativi di giugno 2026 per Windows 11 hanno introdotto una delle problematiche di avvio più discusse degli ultimi anni. Dopo l’installazione di KB5094126 su Windows 11 24H2 e KB5093998 su Windows 11 23H2, numerosi utenti hanno iniziato a segnalare schermate blu con l’esposizione del codice di errore 0xc0430001.

La particolarità del problema è che il sistema operativo continua a funzionare perfettamente quando Secure Boot viene disattivato dal firmware UEFI. In molti casi BitLocker TPM+PIN continua a richiedere regolarmente il PIN di sblocco (avviando con Secure Boot, BitLocker chiede un nuovo inserimento del codice di ripristino!…) e Windows si avvia senza ulteriori anomalie.

Questo comportamento ha inizialmente fatto pensare a un bug di BitLocker, a una corruzione del Boot Manager o a un problema legato alle chiavi Secure Boot. Analizzando centinaia di segnalazioni provenienti da ambienti aziendali e confrontandole con la documentazione Microsoft, sembra però venire a galla uno scenario molto più articolato.

Il “bello” è che Microsoft, ad oggi, ancora non riconosce il problema: gli unici riferimenti pubblici per l’errore 0xc0430001 riguardano supporti di installazione, immagini WinPE e media personalizzati, non i sistemi già installati che smettono di avviarsi dopo l’applicazione degli aggiornamenti di giugno 2026.

Cosa cambia in Windows 11 con gli aggiornamenti di giugno 2026

Microsoft ha avviato una nuova fase della migrazione verso i certificati Secure Boot 2023. L’obiettivo è sostituire progressivamente componenti storici della catena di fiducia utilizzata durante il processo di avvio del PC.

Durante l’installazione degli aggiornamenti sono aggiornati i seguenti componenti software:

Boot Manager Microsoft;

certificati Secure Boot;

componenti utilizzati dal TPM;

database di verifica delle firme;

file di supporto presenti nella partizione EFI;

file boot.stl .

È l’interazione tra questi elementi e il firmware UEFI del produttore a determinare la comparsa dell’errore.

Perché compare l’errore 0xc0430001

L’errore non indica necessariamente un danneggiamento di Windows: non affrettatevi quindi a reinstallare o cercare soluzioni per un ripristino totale del sistema!

Nella maggior parte dei casi il sistema operativo è perfettamente integro ma Secure Boot rifiuta uno degli elementi presenti nella catena di avvio.

Per prima cosa, disattivate Secure Boot da BIOS UEFI: è il primo metodo per recuperare l’accesso al sistema Windows 11 che non vuole più saperne di avviarsi mostrando l’errore 0xc0430001.

Primo scenario: firmware UEFI incompatibile

L’analisi delle segnalazioni mostra che numerosi sistemi interessati dall’errore 0xc0430001 in avvio, utilizzano versioni firmware precedenti all’introduzione dei nuovi certificati Secure Boot 2023. È successo anche a noi su alcuni nostri sistemi in laboratorio: più di uno, dopo gli aggiornamenti cumulativi Microsoft di giugno 2026, si è “piantato” sull’errore 0xc0430001 al boot.

In questi casi:

la disinstallazione dell’aggiornamento non risolve;

l’attivazione di Secure Boot continua a generare l’errore;

l’aggiornamento BIOS elimina immediatamente il problema.

È uno scenario particolarmente frequente su notebook aziendali e workstation che utilizzano firmware rilasciati mesi prima dell’introduzione delle nuove policy Secure Boot. L’aggiornamento del BIOS è primo intervento da tentare, seppur da eseguire con la massima attenzione attenendosi alle istruzioni del produttore.

Sui sistemi non troppo “datati” l’aggiornamento del BIOS può essere richiesto anche da ambiente Windows, con Secure Boot disattivato, utilizzando l’utilità di manutenzione messa a disposizione dal produttore. Vedrete che nelle note di rilascio del BIOS più aggiornate troverete riferimenti come Security Update/Secure Boot o qualcosa di simile.

Di solito, dopo l’installazione del BIOS più aggiornato, il sistema dovrebbe impostare Secure Boot su abilitato e Windows 11 dovrebbe tornare subito ad avviarsi.

Secondo scenario: partizione EFI troppo piccola

Molti sistemi Windows 11 aggiornati a partire da Windows 10 utilizzano ancora partizioni EFI da 100 MB. Le nuove procedure di aggiornamento Secure Boot richiedono più spazio rispetto al passato.

Per verificare la dimensione della partizione si possono digitare i seguenti comandi:

diskpart

list disk

select disk 0

list partition

Per controllare lo spazio disponibile:

mountvol Z: /s

fsutil volume diskfree Z:

Una partizione EFI quasi piena può impedire l’aggiornamento del Boot Manager, dei certificati e del file boot.stl . In molti casi, la soluzione definitiva è stata l’espansione della partizione EFI a 500 MB o addirittura 1 GB.

Terzo scenario: file OEM che saturano la partizione EFI

Il problema più comune sui sistemi HP è stato ad esempio individuato nella cartella EFI\HP\DEVFW contenente backup e immagini firmware utilizzate dagli aggiornamenti BIOS. In alcuni casi è possibile recuperare oltre 80 MB semplicemente rimuovendo i file di staging non più necessari.

Per analizzare il contenuto della partizione basta digitare quanto segue:

mountvol Z: /s

dir Z:\EFI /s

La verifica è consigliata anche su sistemi ASUS, Dell e Lenovo, poiché alcuni produttori mantengono copie temporanee dei firmware all’interno della partizione EFI.

Il caso particolare di boot.stl

Uno degli elementi che ricorrono in fase di risoluzione dell’errore 0xc0430001 in avvio è riconducibile al file EFI\Microsoft\Boot\boot.stl che Microsoft utilizza come parte del processo di validazione dell’ambiente di avvio.

In numerosi sistemi colpiti dall’errore, Boot Manager risulta aggiornato, i certificati Secure Boot a loro volta aggiornati mentre boot.stl era rimasto alla versione precedente. Questa discrepanza genera una catena di fiducia incoerente che può essere rifiutata da Secure Boot.

Per verificare la versione installata:

mountvol Z: /s

dir Z:\EFI\Microsoft\Boot\boot.stl

Come verificare se l’aggiornamento Secure Boot è fallito

Le informazioni più utili si trovano nel registro degli eventi di Windows. Microsoft annota infatti l’esito degli aggiornamenti relativi a Secure Boot, ai certificati UEFI e al Boot Manager all’interno di specifici log di sistema.

Per un’analisi più rapida è possibile interrogare direttamente i registri dal prompt di PowerShell eseguito come amministratore.

L’istruzione seguente permette di visualizzare gli ultimi eventi TPM correlati a Secure Boot:

Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 5000 |

Where-Object {

$_.Message -match "Secure Boot|Boot Manager|boot.stl"

} |

Select-Object TimeCreated, ProviderName, Id, Message

Conclusioni

L’errore 0xc0430001 non è riconducibile a una singola causa ma è il risultato di una catena di avvio che non supera più le verifiche Secure Boot introdotte dagli aggiornamenti di giugno 2026.

Le indagini effettuate in maniera indipendente mostrano che i problemi più frequenti sono tre: firmware UEFI obsoleti, partizioni EFI insufficienti e aggiornamenti incompleti del Boot Manager o del file boot.stl .

Prima di prendere in considerazione procedure invasive come la ricostruzione completa del sistema o la cancellazione delle chiavi Secure Boot, è opportuno verificare attentamente questi tre aspetti. Nella maggior parte dei casi la soluzione passa semplicemente attraverso l’aggiornamento del BIOS e il corretto completamento dell’aggiornamento Secure Boot distribuito da Microsoft.