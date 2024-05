I migliori NAS e switch per la produzione multimediale e il settore audio-video

I professionisti del settore audio-video devono affrontare diverse sfide critiche per quanto riguarda lo storage e l’elaborazione dei contenuti multimediali. I file multimediali come video, foto e audio ad alta risoluzione sono estremamente ingombranti in termini di spazio di archiviazione. La produzione multimediale, ad esempio, presuppone una dotazione hardware e software particolarmente esigente.

L’editing video e la gestione dei flussi di lavoro multimediali, richiedono un accesso rapido ai file e velocità di trasferimento elevate per garantire un’esperienza fluida e non incorrere in tempi di inattività frustranti.

Molti progetti multimediali, inoltre, coinvolgono team di professionisti che lavorano contemporaneamente sugli stessi file. La collaborazione e la condivisione semplice e sicura dei file di grandi dimensioni rappresenta, essa stessa, una sfida significativa.

L’elaborazione di contenuti multimediali comporta investimenti onerosi in termini creativi, di risorse e di tempo. La perdita di dati riconducibili a guasti hardware o ad altri incidenti, può essere davvero devastante. Infine, è necessario assicurare la sicurezza e la privacy dei dati multimediali che si gestiscono: il professionista deve quindi scegliere soluzioni utili a proteggere i clienti, i suoi investimenti creativi e la sua stessa reputazione.

Come affrontare le sfide del settore audio-video con le soluzioni QNAP

Con il preciso obiettivo di soddisfare appieno le istanze dei professionisti e delle aziende che si occupano dell’elaborazione, della gestione, dell’archiviazione e della trasmissione di contenuti multimediali, QNAP ha inserito nel suo “catalogo” un ampio ventaglio di dispositivi capaci di offrire:

Ampia capacità di archiviazione e opzioni di espansione per gestire grandi volumi di dati.

e opzioni di espansione per gestire grandi volumi di dati. Connettività ad alta velocità come Thunderbolt , porte fino a 100 GbE e supporto RAID avanzato massimizzare le velocità di trasferimento, garantire l’accesso rapido ai file e gestire un’infrastruttura di storage resiliente.

, porte fino a e supporto RAID avanzato massimizzare le velocità di trasferimento, garantire l’accesso rapido ai file e gestire un’infrastruttura di storage resiliente. Funzionalità di condivisione di file e ambienti di collaborazione sicuri integrati per semplificare il lavoro di squadra.

e ambienti di collaborazione sicuri integrati per semplificare il lavoro di squadra. Opzioni di backup e archiviazione ridondanti per proteggere i dati critici.

e archiviazione ridondanti per proteggere i dati critici. Funzionalità di sicurezza avanzate come crittografia, controllo degli accessi e firewall per salvaguardare la privacy e la proprietà intellettuale.

Con le soluzioni QNAP progettate per le esigenze dei professionisti multimediali, l’azienda può proporre un ecosistema completo che consente flussi di lavoro efficienti, orientati alla massima collaborazione e sicurezza, per la creazione di contenuti audio-video di alta qualità.

La soluzione più adatta per studi creativi e produzione multimediale: NAS QNAP TS-h1290FX

QNAP TS-h1290FX è un potente NAS all-flash a 12 vani pensato per offrire prestazioni di primo livello in ambienti di produzione multimediale e negli studi creativi. Dotato di un processore AMD EPYC a 16 core, connettività 25 GbE integrata e archiviazione basata sul file system ZFS, il dispositivo è la soluzione ideale per gestire workload pesanti e consentire un flusso di lavoro fluido per la modifica e la condivisione di contenuti 4K/8K. Con un design elegante e un sistema di raffreddamento molto silenzioso, TS-h1290FX si integra perfettamente negli ambienti di lavoro che caratterizzano studi e uffici.

Cuore del TS-h1290FX sono i 12 slot SSD che supportano unità U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ad altissime prestazioni. In alternativa, è pur sempre possibile ricorrere agli economici SSD SATA. L’array di archiviazione all-flash offre I/O ottimizzati e bassa latenza, con una banda fino a 14.208 MB/s di throughput sequenziale. Gli SSD M.2 NVMe possono essere installati tramite l’adattatore QDA-UMP4 per massimizzare l’utilizzo della banda PCIe in modo economico.

Ottenere il massimo in termini di velocità di trasferimento dati

La connettività super veloce è garantita da due porte 25 GbE SFP28 e due porte 2,5 GbE RJ45, che consentono il trasferimento e la condivisione dei file in modalità ultra-rapida. Grazie alle schede di rete PCIe di QNAP, il TS-h1290FX può connettersi direttamente a un massimo di 20 PC/workstation, senza richiedere uno switch (sono necessarie quattro schede 5 GbE/2,5 GbE QNAP PCIe). Inoltre, i quattro slot PCIe Gen 4 permettono l’espansione con schede di rete aggiuntive, schede grafiche e acceleratori AI per potenziare le prestazioni e le funzionalità del sistema.

Un prodotto come TS-h1290FX, nasce per essere pienamente compatibile con i più apprezzati software di editing come Adobe Premiere, Final Cut Pro X e DaVinci Resolve, rendendolo la piattaforma ideale per i team di produzione video. L’App Center di QNAP offre comunque la possibilità di installare numerose applicazioni per il backup, la sincronizzazione, la gestione dei contenuti e la produttività, espandendo le potenzialità del NAS.

TS-h1277AXU-RP: NAS basato su AMD Ryzen 7000 e unità ultraperformanti

Un altro prodotto che si pone in prima linea per la gestione delle esigenze dei professioni e delle imprese impegnati nel settore della produzione multimediale, è il NAS QNAP TS-h1277AXU-RP, un potente dispositivo di fascia alta progettato per assicurare prestazioni elevate, affidabilità e scalabilità senza compromessi.

È basato sui processori AMD Ryzen serie 7000 e su un’architettura avanzata con supporto per RAM DDR5 e slot M.2 PCIe Gen 5. I chip AMD, costruiti su architettura Zen 4 a 5 nm, si mettono in evidenza per le frequenze di lavoro fino a 5,3 GHz (burst), supportando fino a 16 thread contemporaneamente. Il risultato è una gestione, senza tentennamenti, di carichi di lavoro impegnativi come editing video 4K, storage di classe petabyte e virtualizzazione.

Ampie possibilità di espansione

TS-h1277AXU-RP integra due slot M.2 PCIe Gen 5 che consentono l’installazione di SSD NVMe altamente performanti. Ulteriori tre slot PCIe Gen 4 consentono l’installazione di schede di espansione di rete 10/25/100 GbE, schede SAS/SATA/PCIe per espandere la capacità di storage, schede grafiche per accelerare l’editing video e persino schede Fibre Channel per integrare il NAS in ambienti SAN (Storage Area Network).

Fibre Channel è una tecnologia di rete ad alta velocità utilizzata principalmente per il trasferimento di dati tra data center, server e dispositivi di archiviazione. Offre velocità elevate e bassa latenza, prerogative per una SAN ossia una rete specializzata che collega dispositivi di archiviazione ai server.

Il NAS TS-h1277AXU-RP include di serie due porte 2,5 GbE e due porte 10 GbE, supportando inoltre il trunking di porta (combinazione di più connessioni di rete fisiche in una singola connessione logica per migliorare la larghezza di banda e fornire ridondanza; ne abbiamo parlato nell’articolo sulla link aggregation) per prestazioni ancora superiori e tolleranza ai guasti.

Sono inoltre presenti due porte USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) per il collegamento di dispositivi di archiviazione esterni.

NAS Thunderbolt 4 TVS-h874T: per creatori di contenuti e piccoli studi che si occupano di produzione multimediale

Per tutti i creatori di contenuti audio-video che hanno la necessità di trasferire file pesanti tramite interfaccia Thunderbolt 4, il NAS QNAP TVS-h874T è un dispositivo in grado di soddisfare le loro esigenze.

Oltre alle due porte Thunderbolt 4 presenti di serie, questo NAS QNAP supporta la connettività 2,5 GbE, eventualmente aggiornabile a 25 GbE. Anche in questo caso, gli slot PCIe Gen 4 consentono di aggiungere funzionalità aggiuntive, come schede di rete ad alta velocità, così da venire incontro all’evolvere dei requisiti aziendali.

La capacità di archiviazione iniziale è pari a ben 154 TB. Utilizzando gli alloggiamenti QNAP JBOD, è possibile estendere tale valore fino a 396 TB. Una possibilità, questa, che rende il NAS “a prova di futuro”, consentendo ai creativi di gestire la crescita del volume di dati da elaborare.

Basato su processore Intel Core i9 a 16 core o i7 a 12 core, unitamente a una GPU integrata per l’accelerazione della transcodifica video, il NAS TVS-h874T garantisce prestazioni ai massimi livelli, consentendo ai creativi di lavorare senza intoppi su progetti video 4K e gestire carichi di lavoro impegnativi in modo fluido.

Una vera e propria gemma per i professionisti: il NASbook TBS-h574TX

Nel suo percorso orientato all’innovazione continua, QNAP ha presentato il concetto di NASbook che trova la sua massima espressione nel dispositivo TBS-h574TX.

Il NASbook è un sistema di archiviazione di rete (NAS) compatto, portatile e ad alte prestazioni, progettato appositamente per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti, dei team di produzione video e degli utenti professionali. A differenza dei prodotti tradizionali, il NASbook ha dimensioni estremamente ridotte, simili a quelle di un laptop, rendendolo facile da trasportare e adatto per gli studi di piccole dimensioni e per le produzioni in loco.

Nello specifico, il NAS TBS-h574TX rappresenta un vero e proprio ponte tra la pre-produzione e la post-produzione, consentendo una gestione efficiente dei file e una collaborazione senza precedenti per piccoli team di produzione video e utenti SOHO (Small Office Home Office).

Configurazione del NASbook QNAP

Alimentato dai processori Intel Core di 13esima generazione con architettura ibrida (P-core ed E-core), TBS-h574TX garantisce prestazioni eccezionali a fronte di un’efficienza energetica davvero invidiabile. Questo NAS portatile può essere abbinato con un massimo di 5 SSD E1.S o M.2 NVMe rendendo possibile l’editing in tempo reale di file video RAW ad altissima velocità. Rappresenta il punto più alto nell’evoluzione dello storage da 20 anni a questa parte.

Le due porte Thunderbolt 4 consentono una connessione diretta a workstation macOS e Windows, con la possibilità di trasferire dati fino a 20 Gbps. Inoltre, le porte 2,5 GbE e 10 GbE integrate permettono di collegare più dispositivi tramite uno switch di rete, accelerando il trasferimento di file di grandi dimensioni all’interno del team.

A dispetto del design compatto, il NASbook TBS-h574TX supporta unità SSD M.2 in hot-swap: è quindi prevista la possibilità di sostituirle “a caldo” azzerando i rischi di perdite di dati. La funzione di hot swap si rivela utilissima anche per affrontare le sfide legate allo scambio di file multimediali di grandi dimensioni. È sufficiente configurare due SSD M.2 come dischi singoli e scambiarli fisicamente tra diversi NASbook per trasferire rapidamente i file su larga scala. Inoltre, la funzione di sostituzione automatica delle unità RAID con supporti di riserva (spare) aumenta ulteriormente l’affidabilità del sistema.

TBS-h574TX è nato anche per semplificare l’importazione di filmati RAW dalle schede SD delle videocamere tramite le porte USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps). La potente transcodifica video disponibile a bordo, consente di eseguire il rough cut direttamente sul NASbook utilizzando la connessione Thunderbolt 4. Il carico di lavoro che il team di post-produzione si trova a sostenere, è così ulteriormente ridotto.

Gestione dell’archiviazione e protezione dati di livello enterprise su tutti i NAS

I vari NAS citati, utilizzano il sistema operativo QNAP QuTS hero, che combina la possibilità di accedere a una vasta schiera di applicazioni con il file system ZFS. Proprio l’utilizzo di ZFS assicura una gestione dello storage ancora più flessibile, protezione completa dei dati e prestazioni ottimizzate per le esigenze multimediali avanzate. La riparazione automatica garantisce l’integrità dei dati, mentre tecnologie come la deduplica, la compressione e la compattazione inline aiutano a ridurre le dimensioni dei file, ottimizzando lo spazio di archiviazione e le prestazioni.

In un altro articolo abbiamo visto le principali differenze tra i sistemi operativi QTS e QuTS hero preinstallati da QNAP sui suoi NAS.

Le impostazioni flessibili dei privilegi, le misure di protezione come il blocco IP, i livelli di autenticazione, l’utilizzo di connessioni HTTPS, permettono di assicurare un livello di protezione avanzato. Il Security Center integrato monitora costantemente il sistema e avvisa in caso di attività sospette.

Per lo scambio di dati sicuro a distanza e tra più sedi, è possibile abilitare sia il servizio QVPN che il supporto QuWAN SD-WAN. QVPN (QNAP VPN) consente di configurare il NAS come un server VPN, permettendo connessioni remote sicure dai client collegati.

QuWAN SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) è una funzionalità che consente di attestare più connessioni WAN sul NAS QNAP e di gestire in modo intelligente il traffico di rete su queste connessioni. Sono previste funzionalità di bilanciamento del carico, failover e selezione del percorso ottimale.

L’integrazione di Virtualization Station permette il caricamento e l’esecuzione di macchine virtuali mentre Container Station è utilizzabile per la gestione di container leggeri basati su LXC e Docker. La possibilità di abilitare la funzionalità passthrough GPU sulle macchine virtuali apre nuovi orizzonti per le applicazioni che consentono l’editing video accelerato via GPU o integrano caratteristiche basate sull’intelligenza artificiale generativa.

Adattatore Thunderbolt 3 per sbloccare la connettività 10 GbE: QNA-T310G1T

La risoluzione video continua ad aumentare passando da 1080p al 4K, fino all’8K. I creatori di contenuti multimediali si trovano quindi ad affrontare requisiti di archiviazione e di rete sempre più impegnativi per gestire, senza intoppi, file multimediali di peso crescente.

La serie di adattatore QNAP QNA Thunderbolt 3 10GbE mette a disposizione degli utenti una soluzione economica ed efficiente per potenziare la connettività di rete sui sistemi macOS e Windows.

Il QNA-T310G1T è progettato per abilitare velocità di trasferimento dati fino a 1069 MB/s tramite la porta Thunderbolt 3 USB-C. In questo modo, qualunque dispositivo capace di supportare Thunderbolt 3, può supportare facilmente la connettività 10 GbE. Basta collegare l’adattatore al computer macOS o Windows, utilizzando il cavo Thunderbolt 3 incluso, quindi collegarlo a uno switch 10 GbE, NAS o altro dispositivo tramite un cavo Ethernet RJ45 Cat 5e/Cat 6a o superiore o SFP+ DAC.

Il design compatto e portatile, rende ancora più semplice e immediato l’utilizzo di un dispositivo come l’adattatore QNA-T310G1T. Occupa infatti pochissimo spazio e non aggiunge complessità. Anzi, permette di estendere significativamente le potenzialità in fatto di trasferimento dati.

I NAS Multigigabit sono inutili… se non si usano gli switch di rete più adatti. Ecco quali sono

La presenza di porte Thunderbolt è certamente un aspetto che facilita e velocizza i trasferimenti di dati da e verso il dispositivo per lo storage. I NAS professionisti che abbiamo presentato in precedenza, inoltre, offrono connettività Multigigabit Ethernet. Disporre di porte 2,5 GbE o 10 GbE, tuttavia, è del tutto inutile se la propria rete presentasse uno o più colli di bottiglia.

Quali sono i fattori limitanti, presenti nella rete locale, che non fanno sfruttare al meglio le potenzialità delle porte Multigigabit? Gli aspetti da tenere in considerazione sono molteplici.

Innanzi tutto, il cablaggio di rete riveste un’importanza cruciale: per raggiungere velocità di trasferimento dati nell’ordine dei 10 Gbps (10 GbE), è necessario ricorrere a cavi Cat-6 o superiori: cavi Cat-5e o inferiori non sono in grado di gestire queste velocità.

A loro volta gli switch di rete devono supportare velocità di 2,5 GbE o 10 GbE per poter gestire il traffico ad alta velocità. Dispositivi più vecchi o di fascia bassa potrebbero costituire, a loro volta, un collo di bottiglia.

Ancora, la velocità delle porte di rete sui dispositivi client è essenziale: se i sistemi client sono collegati alla rete locale usando porte Gigabit Ethernet o Fast Ethernet (100 Mbps), non potranno beneficiare delle potenzialità offerte dai NAS QNAP precedentemente descritti.

Aggiornare la rete con lo switch QSW-1108-8T 2,5 GbE

Uno dei modi migliori, immediati e più economici per ammodernare la rete e “tenere il passo” dei NAS QNAP più evoluti consiste nello scegliere uno switch come QSW-1108-8T. Dotato di 8 porte 2,5 GbE, questo dispositivo QNAP aiuta a gestire tanti dispositivi contemporaneamente venendo incontro alle esigenze in termini di larghezza di banda evidenziate dalle applicazioni per lo streaming video, il backup e il trasferimento di file di grandi dimensioni.

Il supporto per tre velocità (2,5G/1G/100M), rende il QSW-1108-8T compatibile con i cavi Cat-5e esistenti e ampiamente utilizzati anche in azienda. In questo modo, l’aggiornamento della rete diventa semplice e conveniente.

Uno dei principali vantaggi del QSW-1108-8T è il suo design senza ventole: l’ingegnerizzazione del dispositivo assicura un raffreddamento efficiente, senza compromettere le prestazioni.

L’introduzione del supporto 2,5 GbE rappresenta una scelta ottimale che bilancia costi e prestazioni. Diventa così possibile beneficiare dei vantaggi della connettività ad alta velocità senza dover sostenere ingenti investimenti in infrastrutture di rete completamente nuove.

Switch managed QSW-M3212R-8S4T 10 GbE con connettività in fibra ottica e rame

“Salendo di grado”, QSW-M3212R-8S4T è uno switch gestito Layer 2 compatto e ad alte prestazioni progettato specificamente per le reti SMB/SOHO ad alta velocità. Con un design rack-mountable a mezza larghezza da 1U, questo switch assicura connettività Multigigabit flessibile attraverso otto porte 10GbE SFP+ e quattro porte 10GbE RJ45, fornendo una soluzione di rete conveniente per ambienti che richiedono velocità e larghezza di banda elevate.

Le 8 porte SFP+ 10 GbE consentono connessioni in fibra fino a 10 Gbps, offrendo al contempo retrocompatibilità SFP 1 GbE per una maggiore flessibilità. Le quattro porte RJ45 10 GbE supportano velocità multiple (10G/5G/2,5G/1G/100M) e sono compatibili con cavi Cat-6/6A/7 per offrire una connettività rame ad alta velocità fino a 10GbE per un massimo di 55 metri.

L’interfaccia di gestione QNAP Switch System (QSS) è basata sul Web e semplifica la configurazione e la gestione dello switch attraverso una dashboard di immediato utilizzo. Gli amministratori possono accedere a potenti funzionalità Layer 2 come LACP, VLAN, QoS, ACL e LLDP per ottimizzare le prestazioni, la sicurezza e l’affidabilità della rete.

Con una capacità di switching totale di 320 Gbps, QSW-M3212R-8S4T è in grado di gestire il pieno potenziale di tutte le sue porte simultaneamente. Supporta inoltre RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) per implementare facilmente reti ridondanti su piccola/media scala e prevenire loop di rete. Il design in metallo compatto e l’efficiente dissipazione del calore garantiscono operazioni stabili e affidabili anche in condizioni di carico elevato.

Per le esigenze più evolute: QSW-M5216-1T è il fiber managed switch 25 GbE

Vero e proprio punto di riferimento nel settore del networking avanzato, QSW-M5216-1T è uno switch managed in fibra 25 GbE SFP28 che integra 16 porte oltre a una 10 GbE NBASE-T.

La capacità di switching complessiva sale in questo caso a 820 Gbps tanto che QSW-M5216-1T è un candidato eccellente per sovrintendere il trasferimento massimo di dati verso server e NAS, accelerando allo stesso tempo anche lo storage ad alta velocità, le applicazioni di virtualizzazione e intelligenza artificiale.

SFP28 sta per Small Form-factor Pluggable 28 ed è uno standard di interfaccia di rete utilizzato per le porte delle connessioni in fibra ottica a 25 GbE. Le porte SFP28 sono compatibili con diversi tipi di moduli transceiver in fibra ottica o DAC (Direct Attach Cables) in rame per diverse lunghezze di cavo, permettendo flessibilità nelle connessioni. Inoltre, nel caso dello switch QSW-M5216-1T, sono retrocompatibili 10 GbE SFP+/1 GbE SFP, mentre la porta 10 GbE RJ45 supporta le tecnologie NBASE-T (10G/5G/2,5G/1G), consentendo l’integrazione semplice all’interno dell’infrastruttura di rete esistente.

Anche in questo caso, l’interfaccia Web QSS integra funzioni a valore aggiunto come la guida all’impostazione dello switch, un grafico aggiornato in tempo reale che descrive il funzionamento del dispositivo, l’aggiornamento firmware online e molto altro ancora. QSW-M5216-1T supporta funzioni come LACP, VLAN, QoS e IGMP Snooping per il controllo di banda e pacchetti dati. Inoltre, include potenti funzioni (ACL, LLDP, RSTP e Controllo flusso) per migliorare l’affidabilità della rete attraverso il controllo degli accessi, la risoluzione dei problemi, la prevenzione dei loop e il contrasto della perdita di pacchetti.

Conclusioni

Le soluzioni di archiviazione e collaborazione QNAP offrono ai creatori di contenuti e ai professionisti dell’audio-video un ambiente potente, sicuro e altamente efficiente per la produzione multimediale. Dalla cattura all’editing, fino all’archiviazione e alla condivisione dei file, QNAP fornisce un ecosistema completo progettato per soddisfare le esigenze specifiche di questo settore particolarmente esigente.

Con i dischi rigidi e le unità a stato solido che diventano sempre più accessibili, servirsi di un NAS è più conveniente e permette l’accesso a un più ampio ventaglio di funzionalità rispetto ai servizi cloud pubblici.

Grazie alle soluzioni QNAP, i file multimediali restano sempre memorizzati in locale, è possibile estendere le capacità di memorizzazione al bisogno e ricevere avvisi tempestivi in caso di eventuali malfunzionamenti (si ha tutto il tempo per sostituire dischi difettosi). Inoltre, il motore di ricerca Qsirch aiuta i creatori di contenuti a trovare rapidamente i file sul NAS utilizzando parole chiave e metadati (luogo di scatto, marca della telecamera, specifiche dell’obiettivo e così via).

Infine, QNAP ha collaborato con Adobe per fornire una soluzione di produzione video collaborativa destinata agli utenti di Adobe Creative Cloud: quest’integrazione “chiude il cerchio” semplificando l’intero processo e consentendo ai team di lavorare in modo più produttivo e coordinato sui vari progetti.