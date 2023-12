Lettore di schede SD multiformato: i migliori modelli Techly

Le schede SD sono supporti di memoria utilizzati in un’ampia schiera di dispositivi elettronici: fotocamere e videocamere digitali, smartphone e tablet, fotocamere reflex digitali (DSLR), console per i videogiochi, sistemi portatili, navigatori, registratori audio e video, stampanti fotografiche, dispositivi di memorizzazione portatili, dispositivi di sorveglianza, giusto per fare qualche nome. Queste memorie flash sono apprezzate per la loro compattezza, portabilità e versatilità. Tuttavia, quando si tratta di trasferire i dati su un PC, spesso ci si accorge che il sistema in uso non è provvisto di un lettore di schede SD compatibile.

Techly presenta due nuovi lettori di schede SD che supportano tutti i formati oggi utilizzati, anche quelli meno comuni. Uno dei due modelli, inoltre, funge anche da pratico hub USB.

I lettori di schede SD portatili, infatti, si collegano con il computer utilizzando una porta USB: se, come ormai succede con buona parte dei notebook, la porta USB disponibile è una sola, non si sarebbe in grado di collegare altre periferiche USB. Così, i lettori di schede di memoria più “intelligenti” offrono anche più porte USB in modo da consentire il collegamento di qualunque tipo di dispositivo esterno.

Lettore di schede SD USB 7-in-1 Techly: come si presenta e come funziona

I lettori di memorie SD a marchio Techly si distinguono per la loro praticità e versatilità. Il lettore USB 7-in-1 IUSB-CARD-AC575 compatibile USB-A e USB-C si presenta come una soluzione all’avanguardia per il trasferimento rapido e sicuro dei dati da diverse tipologie di schede di memoria.

Il dispositivo è infatti dotato di un connettore USB-A che, con l’adattatore in dotazione (inserito nella confezione), si trasforma in USB-C. In questo modo è possibile utilizzare il lettore su qualunque tipo di dispositivo, indipendentemente dalla porta USB.

Quando si devono muovere dalla scheda di memoria al PC (e viceversa) file di grandi dimensioni, è importante che i dispositivi utilizzati non introducano colli di bottiglia. Il lettore di schede SD Techly supporta una velocità di trasferimento dati massima pari a 5 Gbps (Super-Speed U).

La presenza di ben 7 slot permette di collegare al PC una vasta gamma di formati di schede, tra cui SDXC, Micro SDXC, CF, XD e MS. Al fine di confermare l’effettivo inserimento di ciascuna scheda di memoria nelle apposite sedi, il lettore offre un feedback visivo immediato grazie ai 5 LED disposti nella parte superiore.

Una volta inserite una o più schede di memoria, il sistema operativo provvederà a riconoscerle come unità di memorizzazione, assegnando loro una lettera identificativa. A meno che non fossero ancora formattate: in questo caso si può procedere usando gli strumenti messi a disposizione dal sistema in uso oppure utilizzando utilità “ad hoc”. Per formattare le schede SD c’è anche l’utilità ufficiale della SD Association.

Il dispositivo proposto da Techly misura appena 110 x 46,50 x 12 mm e pesa meno di 60 grammi: è quindi un prodotto “portabile”, che può essere facilmente tenuto in una borsa o anche in tasca, se si avesse spesso la necessità di trasferire il contenuto delle schede SD.

Un lettore di memorie SD e smart card che è anche hub USB: Techly IUSB-CARD-AC582

Come osservavamo nell’introduzione, su alcuni sistemi è spesso presenta un’unica porta USB. Il lettore di memorie SD Techly IUSB-CARD-AC582 risolve questo problema evitando di impegnare in maniera esclusiva la porta presente sul PC. Ecco quindi che il lettore di schede SD estende il suo ruolo e abbina le funzionalità di hub USB, aggiungendo ben 3 porte USB-A.

Il lettore di schede Techly IUSB-CARD-AC582 presenta un design compatto e moderno, con dimensioni di 96,5 x 55 x 12,1 mm. Dotato di una porta USB 3.2 Gen 1 e di due USB 2.0, il dispositivo supporta la connessione di una vasta gamma di dispositivi.

Tutti gli slot presenti per l’inserimento di schede SD, TF e smart card

Sull’altro lato spicca la presenza di uno slot per schede SD, uno per schede TF e uno per smart card: in questo modo è possibile gestire la lettura di diverse tipologie di memorie.

Merita due parole in più proprio il lettore di smart card integrato. Rispettando gli standard internazionali, inclusi ISO 7816 Classe A, B e C, e il protocollo ISO7816 T0, T1, il dispositivo offerto da Techly assicura massima sicurezza e affidabilità durante le operazioni che coinvolgono l’utilizzo di smart card e schede SIM.

Il prodotto a marchio Techly supporta schede SDXC e micro SDXC fino a 2 TB, sostenendo le esigenze degli utenti che hanno necessità di contare su una capacità di archiviazione importante. D’altra parte, la velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, assicura operazioni di lettura e scrittura efficaci, rispondendo alle esigenze di tutti coloro che trattano file pesanti (si pensi ai video e alla immagini ad alta risoluzione) e richiedono prestazioni elevate.

Grazie agli indicatori LED di alimentazione e lettura dati, gli utenti possono monitorare facilmente lo stato del dispositivo. Rispetto al modello IUSB-CARD-AC575, presentato in precedenza, Techly IUSB-CARD-AC582 prevede anche la possibilità di alimentazione esterna tramite connettore DC 5V da 3,5 mm.

In entrambi i modelli, la costruzione in ABS garantisce resistenza e durata, adattandosi facilmente a qualsiasi ambiente di lavoro o situazione di utilizzo.