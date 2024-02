Mini tastiera Bluetooth: quella Techly è compatta e davvero versatile

Le tastiere, indiscusse protagoniste del nostro quotidiano digitale, stanno divenendo molto più di semplici dispositivi di input. Questi strumenti hanno fatto registrare una marcata evoluzione nel corso degli ultimi anni: da semplici array di tasti meccanici, sono diventate sofisticate piattaforme di connessione e controllo.

L’innovativa Mini Tastiera Wireless a 78 Tasti con 2 Canali e Stand Integrato Techly si propone come un prodotto progettato per elevare l’esperienza dell’utente attraverso funzionalità avanzate e un design all’avanguardia. Una vera e propria rivoluzione nel modo in cui concepiamo la connettività e l’interazione con i nostri dispositivi digitali.

Tastiera Bluetooth Techly: tasti e dimensioni

Da specialista nei segmenti data communication, cablaggio, reti strutturate, accessori per computer e dispositivi mobili, Techly ha messo a punto una tastiera compatta ma allo stesso tempo completa, che integra 78 tasti ed è in grado di assicurare una digitazione comoda, efficiente e particolarmente silenziosa.

Le dimensioni dei tasti sono pensate per assicurare una risposta tattile precisa, migliorando la velocità e l’accuratezza della digitazione. Grazie alle sue dimensioni compatte (29 x 16 x 1,6 cm), alla presenza dei piedini e alla realizzazione in materiale ABS di alta qualità, la tastiera si rivela adatta per l’utilizzo a casa, in ufficio e in viaggio.

Ci troviamo davanti a una versatile tastiera Bluetooth 5.0, compatibile con tutti i dispositivi (Android, iOS e Windows). Utilizzandola e accoppiandola con i propri dispositivi, si può definitivamente accantonare la scomodità legata all’utilizzo delle tastiere virtuali, normalmente presenti sui dispositivi mobili. Le tastiere virtuali, infatti, sono piccole, poco flessibili e si sovrappongono a quanto visualizzato sullo schermo, rendendo più complesso l’inserimento del testo.

Usare i dispositivi mobili per scopi produttivi non è mai stato così semplice

Collegando la Mini Tastiera a 78 tasti con qualunque dispositivo compatibile Bluetooth, diventa possibile usarlo per scopi produttivi. La tastiera Techly presenta un alloggiamento posto nella parte superiore della stessa che accoglie smartphone e tablet.

Si possono così appoggiare direttamente sulla tastiera i dispositivi con i quali si desidera interagire. Diventa facile inserire testi lunghi e lavorare su qualsiasi documento senza bisogno di scomodare l’utilizzo della tastiera virtuale on-screen. Il supporto aiuta a collocare due dispositivi l’uno accanto all’altro.

Perfetto per sessioni di lavoro prolungate o per lo streaming di contenuti multimediali, è progettato per massimizzare comfort e praticità.

Due canali Bluetooth che consentono una commutazione immediata

Uno dei fiori all’occhiello della Mini Tastiera Wireless a 78 Tasti con 2 Canali, consiste nella presenza di due canali Bluetooth. Questo significa che l’utente può collegarsi simultaneamente con due dispositivi diversi. È sufficiente cambiare la posizione dell’interruttore fisico posto sulla tastiera (da Ch1 a Ch2 e viceversa) per passare da un dispositivo all’altro. La commutazione dei canali avviene istantaneamente, senza interruzioni né ritardi.

In definitiva, questa tastiera a marchio Techly si propone come un accessorio ideale per chi è sempre in movimento. La batteria agli ioni di litio integrata assicura circa 40 ore di utilizzo e fino a 6 mesi di standby con una sola singola ricarica completa (quest’ultima può essere effettuata in 2-3 ore). Trascorsi 10 minuti di inutilizzo, la tastiera wireless si pone nella speciale modalità di risparmio energetico: basta premere un tasto qualsiasi e attendere 3 secondi per tornare subito operativi. Il raggio di copertura è pari a 8-10 metri.