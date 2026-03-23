Spingere 25 Gbps su rete 10 GbE: il trucco che sorprende gli esperti

Spingere una rete oltre i limiti nominali dell’hardware non è solo un esercizio teorico. In ambito domestico avanzato e nei laboratori personali, il costo dell’infrastruttura rappresenta spesso il principale vincolo all’adozione di tecnologie evoluto, ad esempio il passaggio a una rete 25 Gigabit Ethernet.

Vogliamo così presentare e analizzare un esperimento interessante: Christian Kohlschütter documenta un approccio concreto e replicabile che mette in discussione alcune assunzioni diffuse sulla rigidità degli standard Ethernet. Il ricercatore ha ottenuto prestazioni da 25 Gbps utilizzando cablaggi progettati per 10 GbE, evitando la sostituzione completa dell’hardware.

Lo standard 10 GbE continua a rappresentare il riferimento nei contesti più evoluti ma il passaggio a 25 GbE può portare a un aumento significativo della banda grazie a una codifica più efficiente e a PHY più avanzati. Tuttavia, l’eventuale transizione implica generalmente nuovi cavi, transceiver e switch compatibili. Il caso in esame dimostra che, in condizioni controllate, alcune limitazioni non sono tecnicamente invalicabili, tutt’altro.

DAC e standard Ethernet: cosa cambia tra 10 GbE e 25 GbE

I caviDirect Attach Copper (DAC) sono una soluzione molto utilizzata per collegamenti a breve distanza, in particolare per connettere dispositivi all’interno dello stesso rack.

Si tratta di cavi in rame di tipo twinax (due conduttori schermati accoppiati), disponibili in versione passiva o attiva, dotati di connettori SFP+ o SFP28.

L’aspetto più delicato riguarda la frequenza di funzionamento e la qualità del segnale trasmesso: nel caso delle reti 10 GbE viene impiegata una modulazione NRZ (Non-Return-to-Zero, un metodo che rappresenta i dati senza variazioni intermedie) a 10,3125 Gbaud, mentre il 25GbE utilizza ancora NRZ ma con una velocità più elevata, pari a 25,78125 Gbaud.

Il baud misura la velocità di trasmissione dei simboli sul canale fisico, mentre i Gbps (gigabit al secondo) indicano la quantità di dati trasmessi.

L’aumento della velocità comporta requisiti più stringenti in termini di attenuazione (perdita di segnale lungo il cavo), jitter (variazione temporale del segnale) e diafonia (interferenza tra segnali vicini). I cavi DAC progettati per 10 GbE non sono ufficialmente certificati per soddisfare questi parametri più severi. Tuttavia, molti cavi di qualità superiore offrono prestazioni migliori rispetto ai limiti minimi previsti, soprattutto su distanze molto brevi, inferiori ai 2 metri: è proprio su questo margine di tolleranza che si basa l’esperimento condotto da Kohlschütter.

Il problema reale: compatibilità negoziazione e limitazioni firmware

Il blocco principale non risiede nel mezzo fisico, ma nella logica di negoziazione. Le schede di rete e gli switch moderni implementano controlli stringenti basati sull’identificazione tramite EEPROM dei cavi. I moduli DAC espongono informazioni tramite interfaccia I2C, tra cui il tipo di supporto e la velocità certificata.

Nel caso analizzato, l’hardware rifiutava automaticamente la modalità 25 GbE quando rilevava un cavo classificato come 10 GbE. Non si trattava quindi di un limite fisico immediato, ma di una restrizione imposta a livello firmware. La soluzione ha richiesto un intervento diretto sui dati EEPROM del cavo, modificando i campi che indicano le capacità supportate.

Ogni cavo DAC include una piccola memoria accessibile via bus I2C, conforme allo standard SFF-8472. Qui sono memorizzate informazioni come vendor ID, lunghezza, tipo di cavo e velocità nominale. Alterando questi valori, è possibile far credere al dispositivo che il cavo supporti 25 GbE.

L’operazione richiede strumenti specifici, come interfacce I2C USB o accesso diretto tramite interfacce di rete compatibili. Dopo la modifica, le schede di rete accettano la negoziazione a 25 Gbps. Tuttavia, il successo dipende dalla qualità reale del cavo e dalla lunghezza: oltre determinate soglie, i bit di errore crescono molto rapidamente.

Prestazioni reali e limiti fisici

Kohlschütter mostra che una volta forzata la modalità, il collegamento ha raggiunto velocità prossime ai 25 Gbps. I risultati mostrano che, su distanze molto brevi, alcuni cavi DAC 10GbE possono sostenere il segnale senza errori significativi.

Non mancano però i limiti. L’assenza di margini certificati implica che condizioni ambientali, interferenze e qualità costruttiva del cavo influenzano fortemente la stabilità.

Anche il supporto a livello driver gioca un ruolo importante: alcune NIC, come quelle basate su chipset Mellanox ConnectX-4 o successivi, gestiscono meglio queste configurazioni non standard rispetto ad altre.

Rischi operativi e scenari d’uso realistici

Va detto comunque che l’uso di cavi non certificati per velocità superiori introduce variabili difficili da controllare.

Errori di trasmissione, ritrasmissioni e degrado del segnale possono emergere sotto carichi prolungati. In ambienti produttivi, dove affidabilità e latenza deterministica risultano critiche, la pratica descritta ovviamente non può offrire garanzie sufficienti. Al contrario, in un laboratorio domestico o in un contesto di testing, il compromesso può risultare accettabile.

Il risparmio economico è significativo: i cavi DAC 25 GbE certificati hanno un costo sensibilmente superiore rispetto a quelli 10 GbE, soprattutto per lunghezze ridotte dove le differenze di qualità risultano meno evidenti.

Ad ogni modo, l’esperimento dimostra un aspetto spesso trascurato: gli standard definiscono requisiti minimi, non limiti assoluti. Molti componenti superano tali requisiti per ragioni di tolleranza produttiva. Sfruttare questi margini richiede però competenze specifiche, strumenti adeguati e una comprensione approfondita dei livelli fisico e logico del protocollo Ethernet.

La modifica dell’EEPROM non altera le proprietà fisiche del cavo. Se il mezzo non supporta la banda richiesta, il collegamento fallisce o degrada. Il successo osservato deriva quindi da una combinazione di qualità del cavo, lunghezza contenuta e hardware di rete con capacità di equalizzazione avanzata.

Ha senso parlare di 25 Gbps in una rete locale?

Una domanda emerge spontanea: che utilità ha una rete locale a 25 Gbps in un contesto come quello italiano, dove le connessioni ultrabroadband restano molto più lente?

Le offerte FTTH oggi disponibili sul mercato consumer si attestano tipicamente tra 1 e 2,5 Gbps, con alcune proposte a 5 Gbps ancora poco diffuse. Alcuni operatori hanno iniziato a introdurre soluzioni XGS-PON fino a 10 Gbps, ma con disponibilità limitata e spesso condivisa tra più utenti.

In questo scenario, una LAN a 25 Gbps non serve per “uscire su Internet” più velocemente. Il vantaggio si manifesta invece nel traffico interno.

Trasferimenti tra NAS e workstation, gestione di macchine virtuali, editing video non compresso o flussi RAW 4K e 8K, backup incrementali ad alta frequenza e ambienti di laboratorio con container e dataset voluminosi traggono beneficio diretto da una banda locale molto elevata. Anche il semplice spostamento di grandi archivi può ridursi da minuti a pochi secondi.

Un altro aspetto riguarda la latenza e la congestione. In reti multi-dispositivo, con più client che accedono contemporaneamente a storage condiviso, una rete a 25 Gbps riduce i colli di bottiglia tipici di configurazioni più modeste.

Non si tratta quindi di inseguire la velocità della connessione Internet, ma di eliminare quei limiti interni che diventano evidenti quando il carico cresce o quando si lavora con dati ad alta intensità.