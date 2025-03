Usate Edge solo per scaricare un altro browser? Come saltare la configurazione al primo avvio

Avete appena installato Windows 10 o Windows 11 e al primo avvio di Microsoft Edge il browser chiede di specificare una serie di informazioni legate alla sua configurazione iniziale? “Benvenuti in Microsoft Edge” oppure “Che bello rivederti, confermiamo le tue preferenze“, mostra il browser Microsoft in una finestra visualizzata a tutto schermo. Certo, è possibile fare clic su Inizia senza i tuoi dati, per evitare la condivisione di qualunque informazione, ma Edge mostra una lunga serie di domande.

Cosa sono le domande che Microsoft Edge presenta al primo avvio?

Al primo avvio, Edge presenta alcune domande e opzioni per configurare l’esperienza utente. Oltre alla possibilità di accedere con il proprio account per sincronizzare i dati personali (impostazioni, cronologia di navigazione e preferiti), il browser Microsoft chiede di condividere i dati di esplorazione, le informazioni sull’utilizzo del browser e molto altro ancora. I vari consensi sono utili a Microsoft per raccogliere informazioni e per attivare la personalizzazione degli annunci.

Le schermate proposte in successione sono almeno quattro ma possono variare in base alle scelte dell’utente e alla configurazione di Edge.

Come evitare le domande all’avvio di Edge e usare subito il browser

Se siete soliti usare Edge soltanto per scaricare un altro browser, se siete stufi di dover ogni volta rispondere a ogni singola domanda posta all’avvio, c’è un semplice trucco per saltare a piè pari tutte queste schermate e passare immediatamente alla pagina di navigazione del browser.

Se Edge fosse ancora aperto, non completate la configurazione iniziale bensì digitate cmd nella casella di ricerca di Windows, scegliete Esegui come amministratore quindi digitate quanto segue:

taskkill /im msedge.exe /f

Premete la combinazione di tasti Windows+R quindi digitate, nel campo Apri, il seguente comando:

msedge --no-first-run

Vi troverete immediatamente dinanzi alla finestra di navigazione di Edge e potrete usare la barra degli indirizzi come meglio credete. Sì, anche per scaricare subito un browser Web concorrente.

Gli utenti europei possono anche disinstallare Edge molto facilmente, anche se Microsoft ad oggi non l’ha spiegato in maniera chiara. Va tenuto presente che Edge potrebbe essere utile per il corretto funzionamento di alcuni componenti di sistema.

Abbiamo verificato, ad esempio, che la rimozione di Edge impatta negativamente sul funzionamento di Windows Sandbox, anche in Windows 11 24H2. Se non avete intenzione di usare Windows Sandbox, nessun problema. Diversamente, dopo la disinstallazione del browser Microsoft vi ritroverete dinanzi al criptico messaggio d’errore 0x80070002 (“errore di inizializzazione”).