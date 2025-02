Fogli Google: con ultimo aggiornamento fino al 50% più veloce

Dopo alcuni miglioramenti dello scorso giugno, Fogli Google è pronto per un nuovo e deciso salto di qualità nelle sue prestazioni.

Attraverso un’annuncio ufficiale, Google ha rivelato una serie di migliorie che potrebbero rendere alcune funzioni sui fogli di calcolo più veloci fino al 50%. Sebbene l’ultimo upgrade non sia determinante a livello di prestazioni come altri in passato, si tratta di un qualcosa di ben percepibile dagli utenti che si affidano a questo strumento.

In termini concreti, secondo quanto comunicato dalla compagnia, Fogli Google ora permette di:

Incollare i dati copiati fino al 50% più veloce quando si passano gli stessi da un foglio di calcolo a un altro;

copiati quando si passano gli stessi da un foglio di calcolo a un altro; Le condizioni di filtro possono ora essere impostate fino al 50% più velocemente rispetto a prima;

possono ora essere impostate rispetto a prima; I fogli di calcolo ora caricano i dati esistenti fino al 30% più velocemente.

Nessuna rivoluzione, ma di sicuro un salto di qualità prestazionale per chi lavora ogni giorno con questo strumento.

Fogli Google e non solo: per la compagnia Docs resta una priorità

Secondo il post sul blog ufficiale di Google Workspace Updates, tutte queste modifiche sono già disponibili. Come sottolineato da Google, a godere di questo aggiornamento saranno tutti gli utenti, dai clienti Workspace agli abbonati individuali fino agli utenti con account Google Personali.

Per l’azienda di Redmond, il contesto di Google Docs sembra restare una priorità assoluta. In tal senso basti pensare a come, giusto un paio di mesi fa, la compagnia abbia presentato ben 40 nuovi template per i documenti, creando un ambiente ancora più flessibile per chiunque utilizzi Docs nel proprio lavoro d’ufficio (e non solo). La scorsa estate, invece, proprio Fogli Google ha potuto godere di una nuova funzione che permette di creare tabelle con un singolo clic.