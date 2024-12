Google Docs: arrivano 40 nuovi template per i tuoi documenti

Tra i tanti punti di forza di Google Docs vi sono i tanti template già pronti all’uso che la suite offre ai suoi utenti.

La vasta libreria è stata soggetto, nel corso della giornata di ieri, di un considerevole rinnovamento, con l’aggiunta di ben 40 nuovi modelli. Questi sono disponibili sia agli utenti Google Workspace che per gli account Google personali.

La nuova raccolta va a focalizzarsi sia sul lato estetico che sulla funzionalità effettiva, spaziando dai comunicati stampa, alle pagine di diario fino alle newsletter. Per gli utenti aziendali, non manca di certo la libertà di scelta: i modelli spaziano dalle brochure, alle relazioni fino alle proposte commerciali.

Google rinnova la libreria dei template per Google Docs e Presentazioni

I template sono accessibili attraverso il bottone Modelli in un nuovo documento o andando su File – Nuovo – Dalla galleria dei modelli. Qui, i template sono suddivisi in base alla loro categoria.

Sebbene il rinnovamento della libreria sia una piacevole notizia per gli utenti di Google Docs, va anche detto che la compagnia di Mountain View si è occupata anche di un altro tool specifico di questa suite. Stiamo parlando di Presentazioni, che propone anch’esso una serie di nuovi modelli per creare contenuti accattivanti in tempi relativamente rapidi. La libreria di presentazioni contiene pitch di vendita, roadmap per i prodotti e piani strategici: materiale più che utile per gli utenti aziendali.

Andando indietro di qualche settimana, Google Docs ha introdotto altre implementazioni che riguardano l’Intelligenza Artificiale. Per esempio, a novembre è stato introdotto un generatore clip art che funziona grazie a Gemini. Queste continue novità sono indispensabili per la suite, visto che di recente la concorrenza è diventata più agguerrita, anche a causa di Zoom che ha lanciato sul mercato uno strumento molto simile a Docs.