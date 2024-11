Google aggiunge generatore clip art AI a Google Docs tramite Gemini

Google sta lavorando per effettuare un ulteriore passo avanti nel contesto della sinergia tra il suo modello AI Gemini e il resto di Google Workspace.

Stiamo parlando dell’aggiunta di un generatore di immagini AI nella barra laterale di Google Docs. La nuova integrazione, consente agli utenti di creare rapidamente contenuti visivi per i documenti creati.

A livello pratico stiamo parlando di un generatore di clip art, capace di captare il significato di ciò che viene descritto per creare output di immagini coerenti con il testo.

Lo strumento di cui stiamo parlando è disponibile per gli account Workspace a pagamento che includono i componenti aggiuntivi Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium o Google One AI Premium.

Gemini su Google Docs per generare clip art (e non solo) da input testuale

Gli account abilitati possono accedere allo strumento aprendo Google Docs e andando in Inserisci – Immagine – Aiutami a creare un’immagine. Seguendo questi passaggi dovrebbe apparire una barra laterale denominata Crea un’immagine.

Oltre a inserire l’input testuale per la creazione, lo strumento permette di scegliere due distinti stili artistici, ovvero Fotografia (più realistico) o Schizzo. Altre opzioni disponibili riguardano la forma dell’immagine, che può essere quadrata, orizzontale o verticale.

Il tutto per adattare il contenuto al layout del documento. Volendo è possibile anche creare un’immagine a tutta pagina, un utilizzo molto utile per chi vuole realizzare la copertina di un documento. Per ottenere questi risultati, Google Docs si affida a Imagen 3, un modello AI che promette creazioni di alto livello, nettamente superiori rispetto alle sue versioni precedenti.

Secondo quanto sostenuto dalla compagnia, la funzione sarà disponibile agli account abilitati, salvo problemi in fase di test, a partire dal 16 dicembre.