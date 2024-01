Forno a microonde ad un prezzo incredibile su Amazon (-20%)

È tornato in sconto il famoso forno a microonde di Beko, quello da 20 litri di capienza di colore bianco. Oggi su Amazon c’è il 20% di sconto.

Con un prezzo di soli 79,90 €, gli utenti potranno riceverlo direttamente a casa entro domani e con due anni di garanzia.

Arriva in sconto il forno di Beko: ecco le sue specifiche

La compattezza e la praticità sono le armi in più di questo forno a microonde digitale, che può essere posizionato ovunque in cucina. Beko ha pensato ad un design davvero interessante, molto moderno e soprattutto minimale. Arriva oggi in sconto in colorazione bianca, con lo sportello colorato di nero.

Riesce ad ospitare fino a 20 litri ha una luce interna che consente da fuori di tenere d’occhio i cibi in cottura. Sarà possibile scongelare facilmente ogni cosa grazie all’aiuto della funzione di scongelamento DEFROST. Il forno a microonde dispone anche di un timer digitale da 30 minuti e di un’elevata potenza da ben 700 W. Oltre a questo, ci sono 5 livelli di potenza che riescono a concedere maggiori flessibilità.

Utilizzare Amazon solo per acquistare quei pezzi di elettronica appartenenti al mondo degli smartphone, dei computer, delle televisioni e affini è errato. Il famoso sito e-commerce, come avete potuto notare, è anche il luogo perfetto per comprare gli elettrodomestici che servono per il proprio ambiente domestico. Oggi il forno a microonde del celebre marchio Beko, sponsor dell’ F.C. Barcelona, torna di nuovo disponibile e con il 20% di sconto.

A parlare per questo prodotto sono le tante recensioni positive su Amazon, dove il prezzo oggi è fissato a soli 79,90 € invece che a 99,99 €. Sarà spedito a casa vostra entro un paio di giorni e con due anni di garanzia al seguito.

