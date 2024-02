Forno a microonde Samsung a PREZZO SPECIALE su Amazon!

Se sei alla ricerca di un elettrodomestico versatile e multifunzione che ti consente di fare tantissime cose in cucina fermati un attimo e goditi questa promo. Oggi su Amazon puoi acquistare il forno a microonde Samsung ad un prezzo speciale, lo paghi solamente 99 euro!

Bello, super funzionale, utilissimo e adesso anche ad un prezzo conveniente! Coloro che lo hanno già provato lo hanno recensito con il massimo del punteggio in tutte le categorie, approfitta del prezzo e acquistalo cliccando sul bottone qui sotto!

Forno a microonde Samsung: un elettrodomestico indispensabile!

Forno a microonde Grill Healthy Cooking con funzione Quick Defrost, con modalità Grill, 800 W + 1200 W di potenza e una capacità di 23 litri. Questo forno Samsun semplicemente racchiude tutto quello che ti serve nella tua quotidianità: puoi cuocere, grigliare, riscaldare e scongelare.

Con Fresh Menù puoi dire addio ai cibi pronti da scaldare e goditi tutto il gusto delle sane ricette fatte in casa. Grazie poi alle 20 diverse modalità di cottura, potrai preparare cibi freschi in pochi minuti.

E ancora modalità Grill, usa il grill per rendere le tue ricette croccanti. Epoi Quick Defrost: seleziona il tipo di alimento e il peso, il forno calcolerà automaticamente il tempo di scongelamento ottimale.

Bello da vedere, questo forno abbellirà la tua cucina, l’interno è in ceramica, la superficie è liscia e quindi semplice da pulire, non perde il suo colore nel tempo a causa dei residui di olio o di grasso, è antibatterico e resistente ai graffi. Le dimensioni sono le seguenti: 49 x 27,5 x 39 centimetri.

Approfitta della possibilità di pagarlo solamente 99 euro, acquistalo ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.