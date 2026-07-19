FreeBSD, arriva la svolta storica: addio alla GPL

Con l’evoluzione che porterà a FreeBSD 16, il progetto compie un passaggio rilevante sul piano della gestione del codice: il sistema base non include più componenti distribuiti con licenza GPL.

Si tratta di un risultato costruito nel tempo, senza impatti concreti sull’esperienza quotidiana degli utenti, ma significativo per coerenza tecnica e semplificazione normativa. FreeBSD, uno dei sistemi Unix-like più longevi, consolida così una linea storica che privilegia licenze permissive.

La scelta incide soprattutto sulla manutenzione e sulla riutilizzabilità del codice, aspetti centrali per infrastrutture, aziende e contesti embedded. Il cambiamento arriva al termine di una transizione durata anni, fatta di sostituzioni progressive e sviluppo interno di alternative compatibili.

La rimozione dell’ultimo componente GPL

L’ultimo elemento eliminato dal sistema base è dialog, utility usata per creare interfacce testuali nel terminale. La sua uscita segna la fine della presenza di software GPL all’interno del core del sistema. Insieme a dialog sono stati rimossi anche componenti collegati come dpv, libdpv e libfigpar, oltre alla storica directory gnu nell’albero dei sorgenti, ormai priva di funzione.

Il percorso era già in fase avanzata da tempo. L’installer aveva adottato bsddialog, alternativa con licenza BSD progettata per offrire funzionalità simili, mentre dpv non era più incluso nelle build standard da diversi anni. Questo approccio graduale ha permesso di evitare discontinuità, mantenendo stabilità e compatibilità durante la transizione.

Un passaggio analogo aveva riguardato GNU diff, inizialmente mantenuto per l’assenza di un diff3 completo nella controparte BSD. Una volta colmata questa lacuna, anche quel componente è stato sostituito, contribuendo a ridurre ulteriormente le dipendenze da codice GPL.

Motivazioni e impatto per utenti e aziende

La scelta di FreeBSD non è legata a prestazioni o funzionalità, ma a una precisa filosofia sulle licenze. Le licenze BSD consentono un utilizzo più flessibile del codice, inclusa l’integrazione in prodotti proprietari, senza imporre gli obblighi tipici della GPL sulla redistribuzione. Questo aspetto è particolarmente rilevante per aziende che sviluppano soluzioni commerciali o dispositivi basati su FreeBSD.

Il passaggio di molti progetti GNU alla GPLv3 ha accelerato questa direzione, spingendo il progetto a evitare nuove dipendenze da tale licenza nel sistema base. Invece di integrarle, gli sviluppatori preferiscono creare alternative o adottare software già compatibile con il modello BSD.

Per gli utenti finali cambia poco. Gli strumenti rimossi erano già stati sostituiti o non più utilizzati nelle installazioni standard. Inoltre, la distinzione tra sistema base e software di terze parti resta fondamentale: attraverso la Ports Collection e i repository ufficiali è ancora possibile installare senza limitazioni programmi distribuiti con licenza GPL, inclusi ambienti desktop, compilatori e applicazioni server.

Il risultato è soprattutto organizzativo. Un sistema base interamente basato su licenze permissive semplifica la gestione legale e tecnica, rendendo FreeBSD più prevedibile e facilmente adottabile in contesti professionali dove la conformità delle licenze è un requisito critico.