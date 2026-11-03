FreeRDP 3.33 introduce WebAssembly: il desktop remoto arriva nel browser

Il desktop remoto continua a evolversi per rispondere alle esigenze di chi lavora con infrastrutture distribuite e sistemi accessibili da dispositivi differenti.

In questo scenario si inserisce FreeRDP, implementazione open source del protocollo Remote Desktop Protocol (RDP) di Microsoft, utilizzata per collegarsi a computer e ambienti Windows attraverso reti locali o Internet. Il progetto ha ricevuto un aggiornamento significativo che amplia le modalità di accesso e introduce miglioramenti per diversi client.

La novità più evidente riguarda l’esecuzione all’interno dei browser, un cambiamento che potrebbe interessare soprattutto le organizzazioni interessate a semplificare l’accesso alle risorse aziendali. La pubblicazione ufficiale degli sviluppatori permette di verificare direttamente le caratteristiche introdotte e le modifiche tecniche.

WebAssembly e nuove possibilità per l’accesso remoto

La versione 3.33.0 introduce il supporto a WebAssembly, tecnologia che permette di eseguire codice compilato all’interno di un ambiente web. La compilazione attraverso Emscripten rende possibile utilizzare FreeRDP nel browser, senza dipendere necessariamente da un’applicazione desktop tradizionale.

L’implementazione comprende WebCodecs per la decodifica video H.264 e AV1, oltre a Web Audio per la riproduzione sonora e l’acquisizione del microfono. È disponibile anche l’integrazione con gli appunti del browser, caratteristica importante per trasferire informazioni tra la sessione remota e l’ambiente locale.

Un’altra novità riguarda il trasporto UDP sperimentale per le connessioni RDP dirette, senza passare attraverso un RD Gateway. La comunicazione multitransporto può essere disabilitata mediante l’opzione /multitransport:tcp-only, qualora sia necessario mantenere esclusivamente TCP.

Gli sviluppatori hanno inoltre lavorato sul client SDL, migliorando la gestione delle finestre RemoteApp, del ridimensionamento e delle configurazioni con più monitor. Sono stati introdotti anche interventi sulla gestione della tastiera e sulla stabilità delle finestre applicative.

Sicurezza, compatibilità e miglioramenti multipiattaforma

L’aggiornamento non riguarda soltanto l’accessibilità attraverso il browser. Il progetto ripristina il supporto sperimentale al server shadow per Windows, una funzionalità che consente di sviluppare ulteriormente le possibilità di condivisione del desktop. Su macOS, invece, la gestione degli appunti permette di copiare e incollare file tra Finder e sistemi remoti senza ricorrere a FUSE.

Anche gli utenti Android ricevono interventi dedicati, con una gestione più efficiente degli eventi di input e funzionalità di riconnessione automatica. Sul fronte dell’accessibilità linguistica, compare inoltre un’infrastruttura iniziale per la traduzione dei messaggi dell’applicazione.

Particolare attenzione merita la sicurezza. Il gruppo di sviluppo ha incluso correzioni relative a vulnerabilità documentate attraverso tredici avvisi GitHub, insieme a interventi sulla gestione delle connessioni, dell’autenticazione, della grafica e del reindirizzamento delle periferiche. Si tratta di un aggiornamento rilevante anche per gli amministratori che utilizzano FreeRDP in ambienti esposti a reti esterne.

Gli sviluppatori hanno comunque riconosciuto la presenza di regressioni e piccoli problemi ancora da risolvere, annunciando l’intenzione di pubblicare un ulteriore aggiornamento correttivo.