Si tratta dell’elettrodomestico del momento, tutti lo desiderano e ora tu puoi averlo ad un prezzo scontato del 28%. Acquista su Amazon la friggitrice ad aria Cecotec da ben 5,5 litri di capienza a soli 57,90 euro, risparmi oltre 20 euro! Inizia a cucinare in maniera facile e veloce piatti super gustosi ma anche salutari e leggeri!

Friggitrice ad aria Cecotec: cucina cibi gustosi con pochissimo olio!

Questa friggitrice ad aria ti permette di cucinare con un solo cucchiaio di olio e ottenere risultati super gustosi ma soprattutto più sani. Presente un recipiente da 5,5 litri di zona di cottura per poter cucinare grandi quantità di alimenti.

Dotata di 1700 W di potenza massima per cucinare in modo rapido tutti i piatti. Include una confezione di utilissimi accessori in silicone per infinite ricette. Dispone di un termostato per regolare la temperatura da 80ºC a 200 ºC. Friggitrice dal design elegante con rifiniture in acciaio inossidabile per una maggiore resistenza e durata.

Design moderno e compatto con un pannello di controllo touch multifunzione per controllare il funzionamento. E ancora ben 8 modalità di cottura predefinite che stabiliscono tempi e temperatura necessari per cucinare differenti tipi di alimenti. Tempo configurabile da 0 a 60 minuti. Con protezione contro il surriscaldamento. Spia di funzionamento. Base antiscivolo che aiuta durante il funzionamento.

Approfitta dell’offerta per avere l’elettrodomestico del momento, acquistalo ora su Amazon ad un prezzo scontato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.