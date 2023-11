Friggitrice ad aria da 6 litri al 25% di sconto, prezzone Black Friday

Di grandi occasioni questo Black Friday 2023 ne sta riservando davvero tante agli utenti Amazon, che possono fare la spesa non solo per quanto riguarda smartphone, computer e affini. Anche il mondo degli elettrodomestici si sta dimostrando molto più pieno di quanto si pensasse, con dei prodotti straordinari come la friggitrice di Cecotec.

Il dispositivo in grado di cuocere gli alimenti ad aria calda e senza l’ausilio di olio, arriva con una grande capienza e con tantissime modalità. Per questo motivo la maggior parte degli appassionati del mondo della cucina potrà risultare interessato: portare in tavola pietanze salutari preparate a puntino e soprattutto in poco tempo, è un vantaggio.

La friggitrice ad aria oggi costa il 25% in meno per un prezzo totale di 59,99 €. Il risparmio dunque, rispetto al prezzo più basso recente, è di ben 20 €. Ci saranno due anni di garanzia e la spedizione rapida.

La friggitrice di Cecotec costa poco ed offre queste caratteristiche

Con una friggitrice ad aria calda in casa potrete cucinare in poco tempo tutti gli alimenti che desiderate. La capienza del cestello è di 6 litri per cui potrete cucinare per l’intera famiglia senza problemi. La potenza da 1700 W porta la temperatura ad arrivare oltre i 200°.

Il pratico display offre una visuale delle impostazioni, mentre i tasti soft touch permettono di selezionare le varie modalità.

In conclusione, c’è poco altro da dire: se avete bisogno di un prodotto di questo genere dovete acquistare la friggitrice di Cecotec. Sono già moltissime le persone che l’hanno portata a casa, beneficiando quindi di tutte le sue qualità. Oggi il prezzo, in sconto del 25% su Amazon, arriva a 59,99 € con due anni di garanzia compresi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.