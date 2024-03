Se sei un amante del cibo croccante e delizioso ma vuoi evitare l’assunzione eccessiva di grassi, allora una friggitrice ad aria potrebbe essere la soluzione perfetta per te. E se stai cercando un’affare incredibile, non cercare oltre: in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, la Electrolux EA5AF1-4GB Create 5 costa solo 54,99 euro, ovvero il 54% in meno rispetto al prezzo di listino.

Cibo più sano senza però rinunciare al gusto: la friggitrice ad aria Electrolux è al 54% su Amazon

Quella di Electrolux è una friggitrice ad aria che offre una varietà di funzioni per cucinare in modo versatile e sano. Con una capacità di 5,2 litri, è ideale per famiglie o per chi ama cucinare grandi quantità.

Ha un design compatto ed elegante che si adatta a qualsiasi cucina. Il cestello antiaderente è facile da pulire e la griglia rimovibile consente di cucinare diversi tipi di pietanze. Il pannello di controllo è intuitivo e facile da usare, con sette programmi preimpostati per friggere, cuocere, arrostire e grigliare.

L’E5AF1-4GB utilizza la tecnologia Rapid Air per friggere con fino al 90% di grassi in meno rispetto a una friggitrice tradizionale. Questo significa che potrete gustare i vostri piatti fritti preferiti senza sentirvi in colpa. La friggitrice cuoce anche in modo uniforme, garantendo risultati perfetti e gustosi.

Oltre ai programmi preimpostati, la friggitrice offre diverse funzionalità extra per una maggiore personalizzazione della cottura. È possibile regolare la temperatura da 80°C a 200°C e impostare il timer fino a 60 minuti. La funzione di mantenimento in caldo consente di mantenere le pietanze calde dopo la cottura.

È importante ricordare che nel caso di questa friggitrice ad aria, c’è da tenere d’occhio la percentuale di richiesta. Una volta giunta al 100%, non sarà più possibile approfittare dell’offerta.