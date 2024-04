Friggitrice ad aria Moulinex SCONTATISSIMA su Amazon!

Ancora non hai l’elettrodomestico più usato del momento? Non ti preoccupare sei nel posto giusto perché abbiamo appena scovato per te una promo imperdibile. Su Amazon ora puoi acquistare la friggitrice ad aria Easy Fry Compact Moulinex ad un prezzo scontato del 30%!

L’attuale costo di mercato per questa friggitrice è di 99,99 euro ma tu, grazie allo sconto esclusivo, la paghi 30 euro in meno ovvero 69,99 euro!

Per cucinare in modo facile e veloce piatti super gustosi e leggeri scegli la friggitrice ad aria Moulinex!

Scopri la Easy Fry Compact firmata Moulinex, una friggitrice ad aria essenziale che consente di preparare pietanze sane e deliziose in un attimo con poco o nessun olio aggiunto.

Una pratica capacità di 3 litri che consente di preparare per pietanze per 1 – 4 persone in un formato compatto per risparmiare più spazio possibile. Easy Fry Compact di Moulinex consente di risparmiare fino al 70% di energia in più con risultati più rapidi del 39%.

Un elettrodomestico facile da utilizzare con un intuitivo pannello di controllo digitale che semplifica la cucina casalinga. Inoltre è dotata di programmi di cottura automatici che renderanno la preparazione dei pasti davvero semplicissima. Scopri una cucina senza bisogno di supervisione e dai risultati sempre impeccabili, con 10 programmi di cottura preimpostati: Patatine fritte, Pollo, Carne, Pesce, Dolce, Pizza, Nuggets, Verdure, Gamberetti e Bacon.

Approfitta dello sconto esclusivo e acquistala su Amazon risparmiando ben 30 euro!