Friggitrice ad aria Xiaomi 1600W da 4LT: prezzo eccellente su eBay

Xiaomi è un brand che mette la sua firma non solo su smartphone e tablet, ma anche su grandi e piccoli elettrodomestici. Fa parte di questa seconda categoria la friggitrice ad aria Mi Smart Air Fryer Pro da 4 litri, utile per preparare cibi sani e gustosi senza l’utilizzo di olio. Ebbene, oggi la puoi acquistare su eBay a soli 84,91€ (spedizione compresa) inserendo il codice NOVEDAYS al momento del pagamento.

L’articolo è venduto da dim.e-store, venditore professionale con 99,8% di feedback positivi e oltre 54.000 recensioni.

Prezzo eccellente, cottura perfetta: la friggitrice ad aria di Xiaomi è in offerta su eBay

La friggitrice ad aria Mi Smart Air Fryer Pro si presenta con un design elegante e moderno. Il corpo è realizzato in materiale resistente e la finitura bianca lo rende facile da pulire. Ha una capacità di 4 litri, che è sufficiente per cucinare una varietà di alimenti per una famiglia o un gruppo di amici. Il cestello è rimovibile e lavabile in lavastoviglie, facilitando la pulizia.

L’elettrodomestico offre 10 modalità di cottura preimpostate, tra cui Frittura ad aria, Arrosto, Griglia e Pane. È inoltre possibile impostare manualmente la temperatura e il tempo di cottura per ogni alimento.

Rispetto ai metodi di cottura tradizionali, la Mi Smart Air Fryer Pro garantisce diversi benefici: non richiede l’uso di olio (il cibo è più sano e meno calorico); utilizza l’aria calda ad alta temperatura per cuocere il cibo rendendolo croccante ma non secco o gommoso; si traduce in meno tempo e fatica per cucinare diversi alimenti.

Per quanto riguarda il suo lato intelligente, infine, è compatibile con Alexa e Google Assistant e la si può gestire anche tramite smartphone iOS/Android usando l’app Xiaomi Home.

