Vuoi cucinare in modo facile, veloce e leggero? Allora la tua unica possibilità è lei: la friggitrice aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer. Ora su Amazon è tua con lo sconto folle del 46%, praticamente la paghi la metà del suo attuale costo di mercato.

La paghi solamente 64,99 euro!

Friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer: scontatissima su Amazon!

Meno olio e senza fumo, goditi un delizioso cibo a basso contenuto di grassi. La circolazione ad alta velocità della corrente di calore assicura che il cibo venga riscaldato in modo uniforme, creando uno strato esterno croccante e mantenendo morbido l’interno.

Da 40℃ a 200℃ per fare tutto quello che vuoi: friggere, scongelare e far fermentare. La temperatura può essere regolata tra 40℃ e 200℃. Con la configurazione della ventola a doppia velocità, la friggitrice ad aria può fare di più che friggere il cibo; può anche scongelare prodotti ed essiccare la frutta.

Fino a 24 ore di cottura offrendoti più opzioni di cibo: il riscaldamento continuo più lungo in combinazione con una gamma temperata più ampia, offre più possibilità di cottura. E ancora prepara snack come frutta secca, carne secca e yogurt per tutta la famiglia. Risparmia tempo con un riscaldamento più veloce: la potenza di riscaldamento di 1500 W consente un rapido aumento della temperatura e una distribuzione più equilibrata del calore all’interno della friggitrice, accorciando i tempi di cottura, offrendo uno stile di vita più veloce, più sano e più conveniente.

Rivestimento antiaderente a doppio strato: superficie antiaderente e resistente all’usura per una pulizia più semplice.

Prendila su Amazon con lo sconto del 46%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.