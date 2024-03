La friggitrice ad aria XXL di Russell Hobbs è un elettrodomestico innovativo che ti permette di cucinare in modo sano e versatile i tuoi piatti preferiti. Con una capacità di 8 litri, è perfetta per famiglie numerose o per chi ama cucinare in grandi quantità. È attualmente in offerta lampo su Amazon (la richiesta è già all’84%) e costa solo 88,88€ grazie allo sconto immediato del 26%.

Cucina in modo sano e innovativo con la friggitrice ad aria da 8 litri in offerta lampo su Amazon

La friggitrice ad aria utilizza la tecnologia Rapid Air per far circolare aria calda a temperature elevate, fino a 220°C, cuocendo i cibi in modo uniforme e senza bisogno di aggiungere olio o grassi in eccesso. Questo la rende una scelta ideale per chi desidera seguire una dieta sana e ipocalorica.

Oltre a friggere, la friggitrice ad aria Russell Hobbs offre 6 diverse funzioni di cottura:

Grigliare: per ottenere una cottura croccante e saporita di carne, pesce e verdure.

Arrostire: per cuocere carni e pollame interi in modo uniforme e succoso.

Disidratare: per preparare frutta secca, snack e barrette energetiche.

Riscaldare: per scaldare i tuoi piatti senza alterarne il sapore.

Scongelare: per scongelare rapidamente carne, pesce e verdure.

Panificare: Per preparare dolci, pane e pizze con una cottura perfetta.

La capacità di 8 litri permette di cucinare grandi quantità di cibo in una sola volta, ideale per famiglie numerose o per chi ama cucinare in anticipo. Il timer integrato fino a 60 minuti consente di impostare il tempo di cottura desiderato e di dedicarsi ad altre attività mentre la friggitrice lavora.

L’elettrodomestico Russell Hobbs è dotato di un display touch intuitivo e di un pannello di controllo con pulsanti semplici da utilizzare. Il cestello e la griglia antiaderenti sono lavabili in lavastoviglie per una facile pulizia.