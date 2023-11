Friggitrice Aigostar da 7 litri in super sconto nella Black Friday Week

L’obiettivo principale di tante persone che aspettavano questo momento è chiaramente quello di acquistare un elettrodomestico in particolare, ovvero una friggitrice ad aria. Su Amazon, in piena coincidenza con i primi giorni della Black Friday Week, ecco arrivare diversi prodotti di questo genere, con uno in particolare. Si tratta della friggitrice ad aria Aigostar da 7 litri di capienza.

Sono diverse le modalità di cottura che offre, peraltro con una semplicità di utilizzo tale da risultare una delle motivazioni per cui gli utenti la acquistano.

Oggi lo sconto dell’11% contribuisce ad aiutare le persone nel risparmio: il prezzo del prodotto è infatti di soli 75,99 € con due anni di garanzia inclusi.

La friggitrice migliore costa oggi pochissimo, le specifiche

La grande capienza di ben 7 litri favorisce la preparazione di una quantità di cibo adatta ad una famiglia di cinque persone o anche più. La friggitrice offre un pratico schermo LED con i comandi soft touch che risultano tra i più intuitivi.

Sono ben 7 le funzionalità preimpostate che consentono agli utenti di avere già pronta una determinata modalità di cottura, frittura e quant’altro. Il cestello, molto spazioso, può essere totalmente rimosso ed è peraltro antiaderente. Non sarà un problema lavarlo anche in lavastoviglie.

Le caratteristiche della friggitrice dovrebbero già lasciar capire di cosa è capace. Peraltro si tratta di una delle più famose in assoluto, che in passato, anche in altre colorazioni, è stata tra le più acquistate e recensite di Amazon. Oggi il prezzo di vendita, che scende dell’11%, equivale a soli 75,99 €. Eventualmente dovesse sorgere qualche problema, il prodotto potrà essere restituito fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.