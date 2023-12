Friggitrice Ariete da 3,5 litri con touch screen, prezzo bomba su Amazon

Con il passare del tempo sono cambiate le esigenze anche in cucina, portando gli utenti a ricercare qualcosa di molto più complesso ma allo stesso tempo semplice da usare. A questo identikit risponde perfettamente la friggitrice ad aria, uno strumento perfetto per cucinare in maniera salutare qualsiasi tipo di cibo.

Dopo gli ultimi anni, tale accessorio utile in cucina è stato perfezionato ancora di più, con modelli in possesso di svariate funzionalità. Un classico esempio è la friggitrice Ariete Airy Fryer Digital, un prodotto che arriva oggi su Amazon sconto.

Grazie al ribasso del 5%, il costo finale di questo elettrodomestico sarà di soli 55,99 € con spedizione entro lunedì ma state attenti all’esaurimento scorte. Ci saranno anche due anni di garanzia.

La friggitrice perfetta per la casa, ecco le specifiche

La friggitrice ad aria di Ariete offre una cottura uniforme grazie alla circolazione a 360° dell’aria calda nel suo cestello da 3,5 litri di capienza. Questo ovviamente garantisce sapori e profumi della frittura tradizionale anche senza usare olio o al massimo un solo cucchiaio.

Sarà dunque possibile friggere in modo sano e leggero, conservando il gusto autentico della frittura tradizionale, complici le 7 modalità di cottura preimpostate.

Con un consumo di olio ridotto dell’80%, questa friggitrice permette di gustare cibi fritti senza l’eccesso di grassi che è tipico delle pietanze fritte in maniera tradizionale. Inoltre è in grado di eliminare gli odori e fumi di fritto in casa.

Oggi la friggitrice ad aria in vendita su Amazon ha un prezzo straordinario. Grazie al 5% di sconto gli utenti potranno farla propria per 55,99 € e anche con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.