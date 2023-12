Friggitrice Ariete da 5,5 litri a prezzo FUORI DI TESTA su Amazon

Chi stava aspettando il momento adatto per acquistare una nuova friggitrice ad aria, deve approfittare adesso. Potrebbero essere gli ultimi istanti in cui il prodotto è disponibile: si tratta della Airy Fryer XXL di Ariete, la friggitrice da 5,5 litri di capienza.

L’elettrodomestico, adatto per cucinare prodotti senza l’utilizzo di olio, è infatti presente su Amazon fino ad esaurimento scorte e con un prezzo straordinario. Dotato di un’ottima estetica ma soprattutto di specifiche degne di nota, il dispositivo arriva oggi sul sito e-commerce con il 5% in meno rispetto al solito prezzo già scontato.

Si tratta quindi di uno sconto ulteriore, il quale consente di acquistare la friggitrice per 75,90 €. Potrebbe arrivare a casa vostra già domani ma bisogna fare presto: il prodotto è in esaurimento.

Friggitrice Ariete 4618 Airy Fryer in sconto, le specifiche

Il formato risulta molto simile alle altre friggitrici, ma questa di Ariete ha una propria identità. La parte superiore si appiattisce in obliquo e mostra un ottimo display sul quale notare le informazioni in merito alla cottura e al tempo.

All’interno si potranno inserire pietanze per 5,5 litri, cuocendo tutto senza l’ausilio dell’olio ma con risultati eccezionali. La tecnologia di cui la friggitrice è in possesso consentirà di avere la giusta croccantezza e un’incredibile tenerezza interna.

Prodotti di questo genere arrivano tutti i giorni, ma le qualità di Ariete nel produrre elettrodomestici sono indiscusse. Come questa Airy Fryer XXL ci sono pochi altri prodotti e costano sicuramente di più.

Proprio per tale motivazione sarà utile un acquisto in sconto, peraltro con il 5% in meno rispetto al solito prezzo basso. Gli utenti la pagheranno solo 75,90 € con la spedizione prevista entro domani e con due anni di garanzia disponibili.

