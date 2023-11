Friggitrice Hisense da 5 litri sotto i 60 euro nella Black Friday Week

Acquistare una friggitrice durante questi giorni su Amazon potrebbe rivelarsi una mossa alquanto azzeccata. Gli utenti che non aspettavano altro per portare a casa l’ambito elettrodomestico, dovranno fare i conti con un “problema”: l’imbarazzo della scelta.

Sono diversi infatti gli articoli di questo genere disponibili sul celebre sito e-commerce durante questa settimana del Black Friday. Più in particolare a risaltare sarebbe un modello di Hisense, in grado di avere una grande capacità, un display e dei comandi touch.

Questo prodotto gode di tanta qualità stando anche a quelle che sono le recensioni e le valutazioni degli utenti. Oggi peraltro la friggitrice guadagna un ottimo sconto, con il 6% in meno rispetto al prezzo di sempre. Si passerà quindi da 119,99 € a soli 89 €.

Gli anni di garanzia sono due e c’è anche la possibilità di restituire il prodotto entro il 31 gennaio del prossimo 2024.

La friggitrice Hisense con display LED, le specifiche

Questa friggitrice funziona in maniera molto semplice ed intuitiva. Innanzitutto gode di una capacità da ben 5 litri utile per cucinare qualsiasi pietanza in abbondanza per quattro o cinque persone. A seguire, ecco un pratico display LED con comandi touch, in un connubio di comodità e bellezza estetica.

Sarà possibile friggere ogni alimento senza utilizzare l’olio portando il calore fino a 200° all’interno.

Dopo aver visto quelle che sono le caratteristiche tecniche di questa friggitrice, non si può fare altro che valutarne l’acquisto in sconto. Amazon garantisce agli utenti di trovare il prodotto a questo prezzo solo sul suo portale.

Il costo finale sarà infatti di 89 € alla luce dello sconto del 6% che garantisce un totale di 30 € di risparmio. Nel caso in cui il prezzo dovesse ulteriormente scendere, Amazon offre un servizio di rimborso automatico della differenza. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia.

