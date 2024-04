Il Samsung EcoFlex AI (modello RB38C605DWW/EF) è un frigorifero combinato da 390 litri dotato di tecnologia AI e di diverse funzioni innovative che lo rendono la migliore scelta per chi cerca un elettrodomestico efficiente, intelligente e spazioso. E non è superfluo ricordare e sottolineare che si tratta di un prodotto Samsung, un marchio che è una garanzia.

Oggi l’elettrodomestico è al centro di un’ottima promozione su Amazon. Il suo prezzo di listino è di 749 euro, ma oggi lo paghi solo 499,90 euro, spedizione compresa. Per la consegna potrebbe essere necessario attendere più del solito.

Il frigorifero combinato di Samsung è spazioso e smart: non fartelo sfuggire al minimo storico

Il frigorifero Samsung ha un design elegante e moderno, con una finitura in bianco che si adatta facilmente a qualsiasi cucina. Le sue linee essenziali e la maniglia in acciaio inox gli conferiscono un aspetto sobrio e raffinato.

Grazie alla tecnologia SpaceMax proprietaria, il RB38C605DWW/EF offre una capacità interna di 390 litri, pur mantenendo dimensioni esterne compatte. L’interno del frigorifero è ben organizzato con ripiani regolabili, cassetti e scomparti dedicati, che permettono di conservare in modo ordinato e sicuro tutti i tipi di cibo.

Nell’elenco delle specifiche tecniche spicca certamente la tecnologia AI Energy Mode, che regola automaticamente il funzionamento del compressore e del ciclo di sbrinamento in base alle abitudini di utilizzo, ottimizzando i consumi energetici fino al 15%. Inoltre, l’app per smartphone e tablet SmartThings permette di monitorare e controllare il frigorifero da remoto, impostare la temperatura ideale per ogni scomparto e ricevere notifiche quando la porta rimane aperta.

Oltre alla tecnologia AI e alla gestione intelligente, il frigorifero Samsung porta con sé diverse funzioni innovative che migliorano la conservazione degli alimenti e la freschezza dei prodotti, come il Twin Cooling Plus (livello ottimale di umidità e temperatura di frigorifero e congelatore), l’All Around Cooling (distribuzione uniforme del freddo) e il Digital Inverter Compressor (funzionamento silenzioso ed efficiente).

Il Samsung EcoFlex AI è un frigorifero combinato di fascia alta che offre una combinazione unica di tecnologia AI, funzioni innovative, efficienza energetica e design elegante. Per questo motivo, sarebbe un’ottima idea acquistarlo ora che è al minimo storico.