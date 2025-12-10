Funzioni AirPods anche su Android? LibrePods non funziona ancora

C’è una storia che sta facendo il giro della comunità tecnologica, una vicenda che vede protagonisti utenti appassionati, sviluppatori ingegnosi e un colosso come Google.

Tutto ruota attorno a LibrePods, l’applicazione che promette di portare l’esperienza delle AirPods anche su Android. Eppure, nonostante l’entusiasmo di chi l’ha provata e le migliaia di segnalazioni raccolte, questa promessa rischia di rimanere tale: un qualcosa di sospeso nel nulla, congelato in attesa di una risposta ufficiale che tarda ad arrivare.

Il cuore della questione pulsa su una piattaforma pubblica, il Google Issue Tracker, dove oltre 9.100 utenti hanno espresso la propria frustrazione votando una segnalazione di bug che riguarda un problema tanto invisibile quanto fastidioso.

Siamo di fronte a un tipico caso in cui la tecnologia, pur avanzata, si inceppa su un dettaglio strutturale: una falla nell’architettura Bluetooth di Android che influisce in modo negativo sul progetto LibrePods.

Il root del dispositivo per recuperare le funzioni di AirPods

Dietro questa battaglia c’è la figura di Kavish Devar, lo sviluppatore che ha dedicato mesi al reverse engineering dei protocolli proprietari Apple, spingendosi ben oltre la documentazione ufficiale per sbloccare feature come i controlli ANC avanzati, il rilevamento automatico dell’orecchio, gesture per le chiamate e una lettura precisa dello stato della batteria. Tutte funzioni che, nell’ecosistema iPhone, sono disponibili con un semplice tap, ma che su Android restano dietro una porta chiusa a doppia mandata.

Il percorso di Devar non è stato lineare: la segnalazione dettagliata è stata inviata a Google il 6 ottobre 2024, corredata di esempi di codice, passaggi per riprodurre il problema e una spiegazione chiara delle limitazioni. La risposta dell’azienda è arrivata solo sette mesi dopo, il 14 maggio seguente, con la richiesta di ulteriori dettagli tecnici. Nonostante la tempestività di Devar nel fornire tutte le informazioni aggiuntive, il colosso non sembra aver dimostrato grande interesse a riguardo.

Nel frattempo, la community non è rimasta a guardare. Molti utenti, determinati a sfruttare al massimo le proprie cuffie, hanno deciso di aggirare l’ostacolo ricorrendo a procedure rischiose come il root del dispositivo e l’installazione di framework come Xposed. Queste soluzioni, se da un lato permettono di sbloccare alcune funzionalità avanzate, dall’altro espongono i dispositivi a vulnerabilità di sicurezza e fanno decadere la garanzia, lasciando gli utenti in una posizione scomoda e poco tutelata.

Il problema va ben oltre la singola app: riguarda l’intero ecosistema Android e il suo rapporto con dispositivi e accessori che non appartengono al mondo Google. La mancanza di una patch ufficiale limita la libertà di scelta degli utenti e ostacola la democratizzazione delle tecnologie, cristallizzando una disparità di trattamento tra chi utilizza i prodotti Apple e chi, invece, sceglie soluzioni alternative.