FUORITUTTO Apple su Amazon, i 5 SCONTI imperdibili di oggi

Un gran numero di dispositivi è oggi disponibile in sconto su Amazon come sempre, ma questa giornata rappresenta un vero vantaggio per gli amanti del brand Apple. Il sito e-commerce propone infatti una selezione di prodotti tra iPhone, iPad, MacBook e molto altro con sconti eccezionali.

In basso c’è una lista minuziosamente selezionata che mette in risalto alcuni prezzi di vendita da non lasciarsi scappare. Tutti i dispositivi di Apple in questione sono provvisti di due anni di garanzia, di cui uno direttamente con l’azienda.

Il fuoritutto Apple arriva oggi, Amazon lancia gli sconti

Il nuovo iPhone 15 di Apple costa oggi il 16% in meno per un totale di 819 €. I suoi punti di forza sono il display da 6,1″ Super Retina XDR, la doppia fotocamera da 48 MP e soprattutto il processore A16 Bionic.

L’iPhone 15 Pro Max arriva arriva oggi su Amazon con il 13% di sconto per 1299 €. Dotato di un display da 6,7″ Super Retina XDR ProMotion da 120 Hz, presenta una tripla fotocamera da 48 MP con zoom 5x ottico, una super batteria e un processore A17 Pro. È costruito in titanio e questa è la versione da 256 GB.

L’iPad Air 2022 con display da 10,9″ arriva in sconto su Amazon con il 25% per un prezzo di 589,90 €. Con 64 GB di memoria e con il processore Apple M1, garantisce prestazioni eccezionali.

Il MacBook Air 2022 costa oggi il 15% in meno per un totale di 1149 €. Vanta un display da 13,6″ di tipo Liquid Retina, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il processore è il famoso M2 per un concentrato di potenza e durata della batteria che va oltre le 10 ore.

Gli AirPods di terza generazione sono oggi in sconto con il 20% per un prezzo totale di 159 €. Con audio spaziale personalizzato e sensore di pressione per controllare la riproduzione multimediale, sono in grado di resistere anche al sudore e presentano fino a 30 ore di autonomia.