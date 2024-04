Gadget IA? Il tuo smartphone Android è tutto ciò di cui hai bisogno

Con il dilagare dell’Intelligenza Artificiale, si sta cominciando a muovere anche il mercato hardware che spera di cavalcare l’onda.

Il lancio del Pin AI di Humane, in tal senso, potrebbe essere solo il primo di tanti accessori. Ma siamo davvero sicuri che si tratti di soluzioni utili e non semplicemente di una moda del momento? Secondo il sito Theverge.com, potremmo già avere nelle nostre tasche l’accessorio definitivo per gestire l’IA al meglio.

Pin AI, specifiche tecniche alla mano, non risulta un gadget IA così rivoluzionario, visto che sfrutta un processore Snapdragon di quattro anni fa. Di fatto, il vero vantaggio è il fatto che il dispositivo può essere attaccato al vestito. Ma ne vale davvero la pena?

Secondo quanto affermato nell’articolo del suddetto sito, un’alternativa valutabile è quella di un semplice iPhone nel taschino di una camicia. A tal proposito, però, ciò riduce la scelta in termini di IA a Siri, il che è un po’ limitante vista la tecnologia attuale.

Per realizzare il gadget IA definitivo basta uno smartphone e due semplici accessori

L’autrice dell’articolo, ovvero Allison Johnson, ha fatto diversi tentativi, arrivando anche a provare smartphone pieghevoli per sfruttare al meglio le potenzialità dell’IA. Alla fine ha trovato il suo gadget IA “ideale” combinando un Pixel 8, un Pixel Watch 2 e un paio di cuffie wireless.

Johnson ha lasciato Gemini in esecuzione sul telefono in quanto Google non supporta perfettamente lo strumento IA sulle cuffie. Nonostante qualche problema con lo speaker Google Home, che tendeva ad andare in conflitto con il sistema realizzato, il tutto si è dimostrato alquanto funzionante.

Per l’autrice, la soluzione alla ricerca di gadget IA sono gli smartphone. Questi dispositivi sono dotati di processori potenti, riescono a dissipare il calore in modo efficace e sfruttano una connettività invidiabile. Il Pixel Watch 2 e gli auricolari wireless, poi, rappresentano le periferiche definitive, almeno allo stato attuale tecnologico.

Molto probabilmente, nel corso dei prossimi mesi verranno proposti accessori IA che spazieranno dall’interessante al totalmente inutile. Di fatto, però, con un pizzico di ingegno, possediamo già tutto quello che serve per avere sempre l’IA a portata di mano.