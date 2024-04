SOTTOCOSTO cuffie ed auricolari: i migliori 6 prodotti su Amazon

Il periodo sembra essere quanto più proficuo che mai per quanto riguarda l’acquisto di nuove cuffie o auricolari su Amazon. Il sito e-commerce ha dato il via a nuovi sconti durante questo mese di aprile e più prodotti che fanno capo ai marchi principali sono calati nettamente di prezzo.

Ci sono dispositivi di Apple, Sony, Xiaomi e altri brand importanti che in queste ore stanno andando a ruba. Ovviamente tutto quello che c’è nella lista sottostante è garantito due anni e c’è anche la spedizione veloce.

La lista di cuffie ed auricolari da acquistare su Amazon oggi

JBL ReflectAero Cuffie True Wireless. Da 149,99 a 105,99 € con il 29% di sconto. Questi auricolari wireless sono impermeabili IP68 e garantiscono la cancellazione adattiva del rumore. L’autonomia arriva ad un massimo di 24 ore e la potenza del suono è davvero impressionante. Menzione di merito per l’ergonomia.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite. Da 34,99 a 19,99 € con il 43% di sconto. Con una cifra così bassa si possono portare a casa degli auricolari leggeri e comodi, oltre che potenti è in grado di sopprimere alcuni rumori con l’intelligenza artificiale. Autonomia massima arriva a 20 ore.

JBL Tune 770NC Cuffie Over Ear. Da 129,99 a 89,99 € con il 31% di sconto. Sono tra le cuffie più comode in assoluto e offrono la cancellazione adattiva del rumore, così come la modalità SmartAmbient, utile per ascoltare ugualmente i suoni provenienti dall’esterno. L’autonomia è mostruosa: arriva a 70 ore.

JBL Tune 510BT cuffie on-ear. Da 49,99 a 25,99 € con il 48% di sconto. Questo prodotto è eccezionale ed è tra l’altro tra i più acquistati, avendo a disposizione un design comodo e un’autonomia fino a 40 ore.

Sony WH-1000XM4 cuffie over ear. Da 389 a 279,99 € con il 26% di sconto. Non c’è dubbio che queste cuffie siano tra le migliori in assoluto, grazie alla loro cancellazione del rumore che è unica nel suo genere e soprattutto alla potenza del suono che sembra portare l’utente in un’altra dimensione. L’autonomia fino a 30 ore accompagna un dispositivo davvero pazzesco e molto amato su Amazon.

Apple AirPods Pro 2. Da 279 € a 239 € con il 14% di sconto. Il lavoro fatto su questi AirPods è stato eccezionale, tanto da migliorare la versione precedente già ineccepibile. La cancellazione del rumore è pazzesca, così come la modalità Trasparenza per ascoltare l’audio proveniente dall’esterno. C’è anche l’audio spaziale con rilevamento della testa e infine ecco un’autonomia pari a circa 30 ore.