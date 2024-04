Galaxy A25 5G in sconto di 130 EURO, è il capolavoro di SAMSUNG

Avete finalmente trovato lo smartphone perfettamente bilanciato, quello che garantisce prestazioni, estetica ma soprattutto risparmio. È arrivato in sconto su Amazon il Samsung Galaxy A25 5G, un ottimo compromesso per chi ama avere un gran comparto fotografico, un display ampio, tanta memoria e una super batteria.

Questo smartphone è diventato famoso in poco tempo, in quanto gli utenti che lo hanno provato nei primi giorni hanno espresso subito un parere positivo. Lo stesso è accaduto nelle recensioni su Amazon, dove tutti sono entusiasti di tutte le caratteristiche che questo dispositivo di Samsung mostra. Il punto di forza è certamente la batteria, ma non è da biasimare la tripla fotocamera.

Il prezzo di vendita cala oggi del 35% sul celebre sito e-commerce che rende dunque disponibile un costo totale di soli 239 €. Ci sono due anni di garanzia e anche la spedizione veloce.

Su Amazon arriva il Galaxy A25 5G in super promo, ha tre fotocamere

Partendo dal display, un’unità Super AMOLED da 6,5″ in full HD+, si può vedere fin da subito la grande qualità di Samsung. Il discorso continua con la fotocamera, disponibile con tre sensori tra cui quello principale da 50 MP.

L’hardware è di altissimo livello: ci sono infatti 256 GB di memoria, 8 GB di RAM e un processore Exynos che insieme offrono fluidità e rapidità. Infine ecco la batteria, con i suoi 5000 mAh.

Il grande sconto che oggi Amazon propone su questo Samsung Galaxy A25 5G è da prendere al volo: il prezzo è crollato di 130 €. Il finale equivale dunque a soli 239 € con due anni di garanzia.