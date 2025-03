Galaxy Ring: in futuro potrebbe leggere temperatura corporea di altre persone

Samsung ha depositato un brevetto presso la World Intellectual Property Organisation (WIPO) che lascerebbe intuire una nuova tecnologia molto interessante sulle prossime generazioni di Galaxy Ring.

Attraverso apposito sensori, a quanto pare, questi smart ring potrebbero essere in grado di rilevare la temperatura non solo di chi lo indossa ma anche altre persone, nonché di oggetti.

Il sensore in questione, dovrebbe essere posizionato sulla parte interna dell’anello, a diretto contatto con il dito di chi lo indossa. Tale componente, dovrebbe essere accompagnato da dei sensori di movimento, tra cui un accelerometro e un giroscopio.

In poche parole, i futuri Galaxy Ring potrebbero essere in grado di tracciare i movimenti del dito della mano. Il nuovo design potrebbe consentire all’anello di distinguere tra la temperatura della pelle dell’utente e la quella di superfici e oggetti, evitando confusione tra il calore corporeo e semplici rilevamenti ambientali.

Due brevetti depositati potrebbero cambiare il futuro di Galaxy Ring

Secondo quanto riportato dal sito di PhoneArena, questa funzione permetterebbe all’anello intelligente di riconoscere gesti specifici, come avvicinare l’anello a un oggetto o a un’altra persona. Questo tipo di interazione, dunque, potrebbe attivare la misurazione della temperatura in modo automatico.

Non solo: un altro brevetto recente suggerisce che i futuri smart ring di Samsung potrebbero essere in grado di connettersi con altri dispositivi, come laptop e tablet, oltre alla classica connessione con smartphone. L’accessorio, di fatto, potrebbe permettere la connessione tra diversi dispositivi, facilitando il trasferimento di file e potenzialmente altre funzioni tutte da scoprire.

Senza guardare troppo al futuro, Samsung Galaxy Ring 2 sembra già voler rivoluzionare il settore degli smart ring, forte di una batteria più duratura, con un numero maggiore di taglie disponibili e altre interessanti novità.