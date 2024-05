Galaxy Ring, Samsung pensa ad una Lost Mode per ritrovarlo se si perde

Uno dei lanci più attesi nel mondo della tecnologia e soprattutto dei wearable riguarda il lancio del Galaxy Ring. L’anello intelligente, ancora avvolto da un alone di mistero, potrebbe offrire funzionalità di sicurezza e prevenzione che potrebbero dunque metterlo su un altro piano rispetto ai dispositivi già esistenti.

Secondo quanto riportato dopo un’analisi dell’APK dell’app Samsung Find appena aggiornata, dovrebbe esserci una grande introduzione che riguarda una modalità per localizzare i dispositivi Galaxy smarriti. Questa, che si chiamerà “Lost Mode” secondo le indiscrezioni, potrebbe rappresentare un punto di svolta per coloro che sono inclini a smarrire i loro prodotti tecnologici, tra cui anche il Galaxy Ring.

Sui Galaxy Ring potrebbe arrivare una Lost Mode per ritrovarlo

Secondo le stringhe di codice identificate nell’app, gli utenti potrebbero avere l’opportunità di attivare la Lost Mode tramite l’app Samsung Find. Nel caso in cui l’anello dovesse smarrirsi, l’app dovrebbe, secondo quanto descritto, attivare una luce lampeggiante incorporata nell’anello stesso. Questo lo renderebbe più facile da trovare. L’app dovrebbe inoltre fornire un feedback in merito al lampeggiamento della luce o segnalare, nel caso, se non è possibile connettersi con il Galaxy Ring.

La modalità in questione potrebbe offrire un ulteriore livello di sicurezza consentendo quindi agli utenti di bloccare i propri account Samsung direttamente dall’app. Questo impedirebbe ai ladri o a chi lo trova di poter accedere all’anello e a qualsiasi informazione personale contenuta al suo interno.

Come notato dalla fonte, questa potenziale caratteristica è totalmente in contrapposizione con l’approccio usato da Oura sui suoi Oura Ring. Se un Oura Ring viene smarrito ad esempio, può essere collegato in modalità limitata ad un nuovo dispositivo, richiedendo all’utente di eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Questo ripristino cancella i dati recenti, ma conserva i dati storici precedenti all’ultima sincronizzazione. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare più notizie in merito.