Galaxy S24, alcune novità delle fotocamere di cui Samsung non ha parlato

Con la presentazione dei suoi nuovi Galaxy S24, tra cui spicca in assoluto il camera-phone S24 Ultra, Samsung ha spiegato varie funzionalità fotografiche. Tra queste ecco il fotoritocco generativo con intelligenza artificiale, l’espansione delle immagini e lo zoom migliorato. Durante le ultime ore però qualcuno avrebbe scoperto anche altre funzionalità molto interessanti che meriterebbero un approfondimento e che non sono state citate durante l’Unpacked 2024.

Una serie di aggiunte relative alla fotocamera della serie Galaxy S24 è stata rilevata mediante il forum della community in lingua coreana. Prima di vederle, Samsung ha precisato che il comparto fotografico sarà generalmente più veloce.

Dual Recording

Una delle modifiche più interessanti riguarda la funzione Director’s View che ora si chiama Dual Recording. Questa consente di registrare video da due fotocamere degli smartphone in contemporanea. Ad esempio gli utenti potranno registrare un filmato allo stesso tempo con sensore fronale e principale, o magari con ultrawide e teleobiettivo.

Si tratta di un gran miglioramento rispetto a prima, siccome tale opportunità riguardava solo la selfie-camera e il sensore principale. Solo sull’S24 Ultra le due clip registrate in simultanea potranno essere in 4K.

Samsung migliora le foto ritratto e la gestione della sfocatura

L’azienda ha affermato di essersi servita dell’intelligenza artificiale per migliorare l’effetto sfocato di soggetti e oggetti, con una modalità ritratto mai così performante.

In genere, gli smartphone della serie Galaxy mostrano un’opzione per rielaborare la sfocatura nell’editor di foto, ma con la serie S24 c’è una novità: i telefoni saranno in grado di rilevare cani e gatti trasformando le loro foto in veri ritratti, pur non avendo scattato la foto con quella modalità.

Modalità Expert RAW con 24 MP come impostazione predefinita

Quasi come se volesse seguire l’esempio di Apple, Samsung ha impostato i 24 MP di default per la sua modalità fotografica Expert RAW. I Galaxy S24 forniranno uno scatto da 24 MP combinando insieme insieme più fotogrammi da 12 MP e una foto da 50 MP.

Sarà una via di mezzo tra uno scatto da 12 MP con pixel binning e uno scatto da 50 o 200 MP (a seconda dello smartphone usato).

Samsung porta il monitoraggio audio

Gli ultimi top di gamma del colosso sudcoreano ora offrono anche la funzionalità di monitoraggio audio. Ciò significa che gli utenti potranno ascoltare minuziosamente il suono captato dai diversi microfoni del telefono durante la registrazione di video.

Questa funzionalità funziona indossando degli auricolari ma anche mediante altoparlanti cablati o wireless o tramite HDMI.