Galaxy S24 ed S24+ con Snapdragon 8 Gen 3 anche fuori dagli USA

Sono passati esattamente due giorni da quando Samsung ha presentato al mondo i suoi nuovi dispositivi della gamma Galaxy S24. L’evento Unpacked ha spiegato alla grande ogni caratteristica di questi tre smartphone, con il top di gamma, il Galaxy S24 Ultra, che non lascerà scampo alla concorrenza.

Per quanto concerne invece i fratelli minori S24 ed S24+, ci saranno due versioni per ognuno di essi, esattamente come visto fino ai modelli S22. Una versione sarà alimentata dal SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, mentre l’altra avrà l’ultimo chip Exynos 2400 di Samsung.

Solitamente Samsung ha abituato il pubblico a trovare i modelli alimentati dal chip Snapdragon negli Stati Uniti e in alcune regioni dell’Asia, ma ora le cose sarebbero diverse. Un portavoce di Qualcomm avrebbe infatti confermato che le versioni con a bordo lo Snapdragon saranno disponibili anche in altri paesi al di fuori degli Stati Uniti, senza però confermare dove.

I Samsung Galaxy S24 ed S24+ avranno lo Snapdragon anche fuori da USA e Asia

Almeno per il momento, Qualcomm sembra non voler dire quali paesi, al di fuori degli Stati Uniti, godranno delle versioni S24 ed S24+ con Snapdragon. Tutto ciò sembra molto strano, siccome manca veramente poco alle consegne.

Tuttavia basterebbe recarsi all’interno della pagina dedicata per capire quali saranno le varianti disponibili per il proprio paese d’appartenenza. Una volta cliccato su questo collegamento, verranno fuori i continenti: cliccando su di essi si apriranno i rispettivi menu a tendina con tutti i paesi. Scelto quello di appartenenza, si verrà rispediti al sito ufficiale di Samsung nella sezione dedicata ai Galaxy S24. Proprio lì, consultando il foglio delle specifiche tecniche, si capirà quale processore monteranno i due modelli che precedono l’S24 Ultra.

Finora abbiamo scoperto che Canada, Taiwan e Hong Kong riceveranno i modelli alimentati dal processore Snapdragon. Sembra che i paesi europei, del Medio Oriente, del Sud America e dell’Africa riceveranno invece le varianti Exynos. Ricordiamo che solo l’S24 Ultra sarà disponibile unicamente con Snapdragon 8 Gen 3.