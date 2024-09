Galaxy S24 FE compare in un video promo: svelate tante specifiche

Abbiamo parlato qualche ora fa di uno smartphone come quello che è riuscito a tenere nascosti diversi dei suoi aspetti, almeno fino a ieri. In queste ultime ore sono però avvenute a galla delle notizie interessanti che riguardano proprio Galaxy S24 FE. Proprio così: Evan Blass è tornato alla carica con nuove informazioni in merito al prossimo smartphone di fascia alta di Samsung, proponendo un video di quasi 90 secondi ma non solo. Sono infatti arrivate anche delle immagini riassuntive con delle specifiche che sembrano essere destinate alla stampa.

Non si tratta di un video che mostra lo smartphone in carne ed ossa, ma di una clip che mette insieme diverse immagini, quelle citate poco più in alto, con più notizie interessanti all’interno.

Samsung Galaxy S24 FE: arrivano nuove informazioni sulle probabili specifiche tecniche

Come si può notare direttamente dalle immagini, innanzitutto si parla di una batteria in grado di durare 81 ore nell’ascolto della musica e 28 ore nella riproduzione video. L’unità sarebbe da 4700 mAh. Non vengono citati dettagli per quanto concerne invece la velocità di ricarica. Un’altra immagine trapelata sempre nella stessa clip mostra invece quelle che dovrebbero essere le colorazioni disponibili, tutte molto realistiche. Almeno per il momento, ecco come sarebbe la scheda tecnica completa del prossimo Samsung Galaxy S24 FE in arrivo: