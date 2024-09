Samsung Galaxy S24 FE: arrivano conferme sul prezzo e non sono buone

Sebbene ci siano state tante notizie ad averne parlato, Galaxy S24 FE resta comunque uno degli smartphone che più riesce a tenere nascoste alcune delle sue specifiche fino alla fine. È come se Samsung si stesse impegnando al massimo per portare alla luce un dispositivo di alto livello senza far trapelare nulla. Allo stesso tempo sembra esserci qualcosa che impedisce all’azienda di rendere finalmente ufficiale il telefono.

Fortunatamente, ciò non impedisce al web di accogliere le segnalazioni dei tantissimi informatori presenti in rete. Tra le voci più importanti al momento, quella più ricercata sembra essere quella riguardante il prezzo di vendita del prossimo terminale di Samsung.

Nuove indiscrezioni su Galaxy S24 FE rivelano il suo possibile prezzo: non vi piacerà

In passato sono arrivate alcune segnalazioni secondo cui la versione da 128 GB di Galaxy S24 FE potrebbe arrivare in Europa a ben 750 euro. Oggi però sono trapelate nuove notizie che riguardano il mercato statunitense: a quanto pare non sono buone.

L’affidabile informatore Steve Hemmerstoffer afferma infatti che Samsung Galaxy S24 FE nel taglio di memoria da 128 GB sarà disponibile negli Stati Uniti a 650 dollari. Il modello da 256 GB invece avrà un prezzo di vendita di 710 dollari.

Ci sarà quindi un aumento di 50 euro/50 dollari rispetto all’ultimo Galaxy S23 FE. Il problema è uno: per 800 dollari gli utenti possono acquistare un Galaxy S24, per il quale tra l’altro esistono anche diverse offerte con i vari operatori telefonici di riferimento.

Al momento Samsung non ha ancora annunciato quando verrà presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone medio-alto di gamma. Tuttavia, considerando che il Galaxy S23 FE è stato rilasciato all’inizio di ottobre 2023, è probabilmente che anche Galaxy S24 FE arriverà più o meno durante lo stesso periodo. Al momento, dunque è lecito attendere altre indiscrezioni che potrebbero rendere il tutto ancora più trepidante.