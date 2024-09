Galaxy S24 FE: spuntano in rete nuove immagini dei colori

Diverse conferme sono arrivate in merito alla volontà di Samsung di proporre una nuova variante del suo Galaxy S24. La Fan Edition è dunque pronta ad arrivare e in queste settimane sono trapelati già alcuni render. Il prossimo Samsung Galaxy S24 FE sarà quindi un telefono molto simile al Galaxy S24 e questo non può fare altro che stuzzicare gli utenti. In queste ore, una nuova fonte ha pubblicato più altre immagini del prodotto che mostrano il dispositivo in diverse combinazioni di colori. A pubblicare i render in questo caso è stato il celebre sito Android Headlines mostrando il galaxy S24 FE in diverse opzioni di colore.

Samsung Galaxy S24 FE: le nuove immagini lo ritraggono in diverse colorazioni

Il nuovo Galaxy S24 FE di Samsung dovrebbe essere disponibile infatti in tonalità Graphite, Blue, Green e Yellow. Qualcuno aveva già parlato di questi colori, ma ora c’è la conferma ulteriore.

A stupire è la variante di colore giallo, raramente disponibile per smartphone di medio-alto livello. Non è chiaro al momento se questi colori siano effettivamente tutti quelli che arriveranno o se bisogna aspettarsi altre tonalità. Per quanto riguarda infatti il Galaxy S23 FE, questo era disponibile in sei colori anche se due di queste opzioni erano esclusive: si potevano acquistare solo su Samsung.com.

Per quanto riguarda invece gli altri dettagli, i rendering mostrano una configurazione a tripla fotocamera posteriore, con ogni sensore con il suo spazio ritagliato, una fotocamera frontale intagliata al centro nella parte anteriore, e dei bordi piatti. Tutto ciò risulta in linea con le immagini trapelate in precedenza.

Si prevede che il Galaxy S24 FE verrà implementato da Samsung con un chipset Exynos 2400e, uno schermo OLED da 6,7 ​​pollici a 120 Hz e una batteria da 4.565 mAh con le stesse velocità di ricarica sia cablata che wireless dei vecchi modelli FE. Si prevede inoltre che il prodotto avrà una fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo ultrawide da 12 MP e una fotocamera teleobiettivo 3x da 8 MP.