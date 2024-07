Samsung Galaxy S24 FE: sul web le immagini che mostrano il design

Tutti gli smartphone della serie Galaxy FE di Samsung hanno avuto qualche difficoltà ad “ambientarsi” nel settore. Molti utenti infatti li hanno ritenuti inutili non capendo le loro grandi caratteristiche. Questi prodotti sono pensati per offrire più funzionalità rispetto ai telefoni economici della serie A, ma sono comunque più economici dei modelli di punta. Si tratta quindi di una perfetta via di mezzo che serve a collegare entrambe le gamme e ad accontentare il pubblico che non vuole spendere troppo o troppo poco.

Ora la stessa sfida toccherà al prossimo designato, ovvero il Galaxy S24 FE. Il prodotto ha il dovere di impressionare i clienti trovando il giusto equilibrio tra prezzo e funzionalità. Mentre le voci stanno appena iniziando a diffondersi in giro da qualche settimana, oggi si può avere una prima testimonianza reale dell’esistenza del prossimo smartphone di Samsung. Sono infatti trapelate delle immagini del dummy (il prodotto finto) in alluminio proprio del Galaxy S24 FE.

‍Un design squadrato e premium: il Samsung Galaxy S24 FE sarà così

Come si vede nelle immagini trapelate, Samsung ha deciso di abbandonare i lati arrotondati in favore di un design squadrato, peraltro molto simile alla serie Galaxy S24 di quest’anno.

Questo cambiamento conferisce al Galaxy S24 FE un aspetto più moderno e sottile. Il retro del telefono risulta semplice, dotato di una fotocamera con tre sensori e con un flash LED. Questo approccio minimalista evidenzia dunque l’attenzione di Samsung sia all’estetica che alla funzionalità.

La parte anteriore del Galaxy S24 FE ha cornici abbastanza spesse, con la parte sottostante che accentua quest’aspetto. Il telefono è dotato di una fotocamera frontale con foro a vista e di un altoparlante nella parte superiore dello schermo. Secondo quanto scritto sulla parte frontale, le misure saranno le seguenti: 162,06 x 77,36 x 8,05 mm. Rispetto al suo predecessore, il nuovo modello è leggermente più lungo, più largo e più sottile.

Con grande probabilità saranno incluse tutte le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale con marchio Galaxy AI. Per quanto riguarda invece la data di rilascio, il prodotto dovrebbe arrivare ufficialmente nell’autunno 2024.