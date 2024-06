Samsung Galaxy S24 FE: nuove indiscrezioni arrivano a conferma del SoC Exynos

Samsung sembra essere in procinto di preparare la sua alternativa economica alla gamma top del momento Galaxy S24. Si tratta della cosiddetta Fan Edition, caratterizzata da un nuovo dispositivo “FE“. Secondo le fughe di notizie, che stanno diventando sempre più frequenti, il momento si starebbe avvicinando sempre di più.

Le ultime voci sono arrivate appositamente per confermare quanto si è detto in precedenza sul chipset proprio del prossimo Galaxy S24 FE. Lo smartphone è infatti improvvisamente comparso sulla piattaforma benchmark Geekbench con il numero di modello SM-S721B, indicando che si tratta dunque della versione globale. Probabilmente questo modello dovrebbe essere dedicato specificamente ad Europa e India.

Samsung Galaxy S24 FE: spunta su Geekbench un’ulteriore conferma per il processore

L’elenco delle (poche) specifiche trapelate su Geekbench in queste ultime ore mostra che il dispositivo sarà dotato di un processore Exynos 2400.

L’elenco sul portale rivela che il Galaxy S24 FE racchiuderebbe al suo interno un processore octa-core con la scheda madre s5e9945 e una CPU deca-core. Ecco quindi un core principale con clock a 3,11 GHz, due core performance a 2,90 GHz, altri tre core uguale ma a 2,59 GHz, quattro core di efficienza a 1,96 GHz e una GPU Xclipse 940.

Tutte queste specifiche descrivono ad immagine e somiglianza proprio il SoC Exynos 2400 di Samsung, peraltro in linea con le voci precedenti. Le indiscrezioni trapelate in precedenza infatti indicavano proprio questo processore come scelta di Samsung per l’Europa. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, si parla insistentemente dello Snapdragon di Qualcomm.

Queste ovviamente sono solo delle indiscrezioni ma quando arrivano dei benchmark, tutto comincia a diventare più serio. Proprio poche ore fa si era parlato del comparto fotografico, il quale a quanto pare si baserà sul sensore principale che ha implementato già i Galaxy S23 ed S24. Il nuovo S24 FE dunque è in dirittura d’arrivo.