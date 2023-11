Galaxy S24, fotocamera Instagram accessibile dalla schermata di blocco

Manca ancora molto tempo alla presentazione della prossima gamma Galaxy S24 di Samsung ma nonostante questo le notizie continuano a susseguirsi. Si parla insistentemente di quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche così come quello che potrebbe essere il design, ma nessuno conosce la verità.

Durante le ultime ore della giornata di ieri sono venuti fuori alcuni dummy che rappresenterebbero i prodotti di Samsung, ma oggi la situazione sembra continuare con nuove informazioni. Alcune notizie trapelate sul web avrebbero rivelato infatti che proprio i Galaxy S24 potrebbero avere una scorciatoia per Instagram sulla schermata di blocco.

Più precisamente sarebbe stato condiviso uno screenshot di tale funzionalità direttamente sul social “X”, ex Twitter. All’interno dell’immagine, che potete notare proprio in basso, c’è un messaggio pop-up che dice chiaramente che gli utenti che possiedono un Samsung Galaxy S24 possono attivare un collegamento diretto alla fotocamera di Instagram dalle impostazioni.

Samsung avrebbe intenzione di introdurre una scorciatoia per Instagram sui Galaxy S24

Dallo screenshot trapelato durante le ultime ore su Internet, si evince che ci sono tre opzioni al comparire del messaggio. La prima propone di provare la scorciatoia, la seconda porta ad altre opzioni mentre la terza, con un perentorio “No, grazie”, lascia che gli utenti possano rifiutare l’invito.

Al momento per quanto riguarda Samsung, le scorciatoie presenti sulla schermata di blocco con l’interfaccia One UI sono limitate alle applicazioni di sistema con pochissime eccezioni. Pertanto, nel momento in cui Samsung dovesse riuscire a dotare i suoi Galaxy S24 di questa novità, sarebbe veramente una situazione degna di nota.

Al momento non c’è alcuna conferma da parte dell’azienda produttrice, che riguardo ai suoi prossimi top di gamma non ha fatto trapelare nulla. Potrebbero arrivare nuove informazioni durante i prossimi giorni, soprattutto per quanto riguarda l’intelligenza artificiale: si vocifera che i Galaxy in arrivo a gennaio potrebbero fare di questa aspetto un vero punto di forza.