Monitor curvo Samsung da 24" FHD a meno di 100 € su Amazon

Quando si sceglie di acquistare un buon computer fisso, è necessario portare a casa anche un monitor che abbia performance importanti. A tal proposito, gli utenti sono sempre più indirizzati verso dispositivi dalle caratteristiche importanti, come ad esempio quelli di Samsung. I monitor del famoso colosso sudcoreano sono in grado oggi di fornire una grande risoluzione ma anche un’ottima estetica, in modo da arricchire l’ambiente nel quale vengono posizionati.

Oggi il nuovo schermo da 24″ curvo permette di avere tutte queste caratteristiche, peraltro con un prezzo straordinariamente basso. Con un ulteriore 7% di sconto, il prezzo tocca i 99,99 €. Sono inclusi due anni di garanzia per questo prodotto che è uno dei più acquistati su Amazon. Ricordiamo che la spedizione sarà veloce con il monitor che arriverà a casa vostra entro domani.

Il monitor iconico di Samsung è in sconto, ecco le specifiche

Non c’è bisogno di presentazioni per questo monitor curvo di Samsung, che infatti è uno dei più acquistati sul famoso sito e-commerce. La sua diagonale da 24″ che si estende senza dare conto alle cornici, mostra una risoluzione in full HD a 1920 × 1080 pixel. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 75 Hz mentre la latenza massima tocca i 4 ms.

La possibilità di regolarlo in inclinazione garantisce sempre la miglior comodità. Oltre a questo ci sono le giuste tecnologie al suo interno, come la Eye Saver Mode per salvaguardare gli occhi con un filtro per la luce blu.

Questo monitor di Samsung è disponibile ancora una volta su Amazon e con un prezzo al quale qualcuno potrebbe non credere. Grazie al 7% di sconto, il costo finale sarà di 99,99 €, compresi due anni di garanzia e la spedizione veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.