Galaxy S24 ottimizzati con Instagram, la qualità fotografica finalmente al massimo

L’annuncio più atteso della giornata di ieri è stato certamente quello dei nuovi Galaxy S24 di Samsung che hanno aperto una nuova era. Estremamente implementati con l’intelligenza i nuovi top di gamma sudcoreani porteranno il mondo degli smartphone ad un livello superiore, ma a quanto pare non sono state solo queste le novità.

Se siete appassionati di social media sappiate che, mai come questa volta, i Galaxy S24 offriranno un motivo in più per acquistarli. Samsung ha annunciato infatti che Instagram e Snapchat sulla serie Galaxy S24 offriranno la stessa qualità fotografica che si ha con l’app fotocamera predefinita.

Instagram e Snapchat ottimizzate per i nuovi Samsung Galaxy S24 (finalmente!)

In precedenza, la fotocamera sulle app social media come Instagram e Snapchat presentava agli utenti una visuale completa di ciò che c’era da immortalare. Allo stesso tempo però alla fine realizzava solamente uno screenshot di quanto visualizzato, senza scattare una foto vera e propria.

Uno screenshot di quanto visualizzato dalla fotocamera è nettamente diverso da una foto reale, poiché perderà l’intera gamma di informazioni, profondità e dettaglio che invece l’app fotocamera predefinita di uno smartphone può acquisire. Sui nuovi Galaxy S24, gli ingegneri hanno lavorato molto al comparto fotografico integrandolo con alcune novità utili a migliorare quanto fatto di buono durante gli ultimi anni. Sarebbe quindi uno delitto utilizzare Instagram o Snapchat senza poter beneficiare della grande qualità di una fotocamera così performante.

Le funzionalità della fotocamera premium della serie Galaxy S24 ora si integrano direttamente con le app mobili in HDR per migliorare la condivisione sui social.

Con la serie Galaxy S24, Samsung afferma che app come Instagram e Snapchat possono accedere finalmente a tutte le funzionalità della fotocamera. Instagram riveste inoltre il ruolo di partner principale per questa serie smartphone. Parte quindi un nuovo percorso, totalmente sgombro di scuse per chi usava questa mancanza per evitare di acquistare un prodotto di Samsung.