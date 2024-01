Galaxy S24, Samsung lancerà un nuovo caricabatterie

Numerose sono state le anticipazioni che hanno portato all’annuncio ufficiale dell’evento del 17 gennaio prossimo, quello di casa Samsung. Direttamente a San Jose in California il colosso sudcoreano presenterà al mondo la sua nuova serie smartphone Galaxy S24.

A quanto pare però i telefoni non saranno gli unici oggetti della presentazione, siccome le indiscrezioni starebbero anticipando anche qualcos’altro. Stando alle notizie pervenute sul web, sembra che il produttore potrebbe avere anche altro da mostrare. Grazie ad un nuovo insieme di indiscrezioni, è emerso che Samsung avrebbe intenzione di aggiornare la sua gamma di caricabatterie.

Samsung, un nuovo caricatore in arrivo il 17 gennaio con i Galaxy S24

Samsung al momento vanta una moltitudine di caricabatterie a ricarica rapida per i suoi telefoni, tablet e dispositivi vari. Tra questi c’è anche l’adattatore di alimentazione da 45 W con cavo ovvero il modello EP-T4510.

Secondo alcune fonti molto attendibili, il suddetto modello sarebbe pronto ad essere affiancato da un successore, il cui nome dovrebbe essere EP-T4511, con lo stesso supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Secondo il leaker Roland Qunadt, Samsung lancerà anche un nuovo adattatore Duo da 50 W (EP-T5020) dotato di ben due porte USB-C. I prezzi di questi caricabatterie al momento non sono conosciuto ma non dovrebbero esserci aumenti. Non è da escludere a priori che che questi caricabatterie vengano inclusi in un pacchetto promozionale al lancio della nuova serie Galaxy S24, magari con un regalo per chi effettuerà il pre-ordine.

L’arrivo di questi nuovi caricabatterie è in linea con le voci degli scorsi giorni in merito alla velocità di ricarica della gamma Galaxy S24. Sulla base di quanto acquisito fino ad ora dalle indiscrezioni circolate sul web, il Galaxy S24+ e il Galaxy S24 Ultra potrebbero continuare a offrire la stessa ricarica da 45 W vista sui Galaxy S23+ ed S23 Ultra. Il Galaxy S24 invece potrebbe mantenere la sua velocità di ricarica da 25 W, per molti un po’ deludente.