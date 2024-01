Galaxy S24, trapela la prova zoom 10x e il ray tracing per i giochi

Il 2024 è entrato nel vivo e gli amanti della tecnologia in generale non attendono altro che un momento in particolare: la presentazione di Samsung del 17 gennaio. I nuovi Galaxy S24 sono ormai pronti ad arrivare e le indiscrezioni si sono presentate puntuali anche questa settimana. Proprio durante le ultime ore alcuni utenti avrebbero appreso mediante X di ulteriori novità.

Sono spuntati in rete alcuni screenshot che presumibilmente mostrano le diapositive che verranno utilizzate durante la presentazione dei nuovi Galaxy S24. Al loro interno figurano molte informazioni molto utili che chiariscono ulteriormente il quadro generale.

Samsung sta per presentare i Galaxy S24, ecco alcune nuove informazioni trapelate

Le recenti informazioni trapelate sul web sembrano essere molto chiare: che la gamma Galaxy S24 di Samsung offrirà schermi fino al 48% più luminosi rispetto alla serie Galaxy S23. La luminosità di picco dovrebbe arrivare a toccare i 2.600 nit con la luminosità automatica massima di 1.500 nit. L’azienda dichiara inoltre tempi di risposta al tocco più rapidi del 12%, con i nuovi chipset Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 che saranno pronti ad offrire prestazioni nettamente superiori.

Ecco poi una grande novità per gli amanti del gaming: c’è un elenco di giochi che supporteranno il ray tracing sui nuovi smartphone. Ecco ad esempio Diablo Immortal, NightCrow, Racing Master e Tarisland.

Un focus è stato fatto anche sullo zoom della fotocamera del top di gamma di Samsung, il Galaxy S24 Ultra. Le informazioni confermano la presenza di un teleobiettivo 5x da 50MP, con anche la registrazione in 8K a 5x. Questo sarebbe un gran miglioramento rispetto all’S23 Ultra, che offriva l’8K ma solo con l’1x.

Ci sarà anche la possibilità di effettuare scatti con zoom 10x da 12 MP, con una risoluzione superiore rispetto alla fotocamera periscopica 10x da 10 MP dell’S23 Ultra. Secondo quanto descritto, Samsung utilizzerà l’elaborazione delle immagini multi-frame e la tecnologia di super-risoluzione basata sul deep learning.