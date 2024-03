Galaxy S24 Ultra, le foto con zoom alla Terra dallo spazio sono mostruose

Ha attirato i primi pareri e la grande attenzione dei curiosi ed appassionati già al suo evento di lancio. Il Samsung Galaxy S24 Ultra è uno dei migliori camera-phone del 2024 e su questo non c’è alcun dubbio. Con i suoi quattro sensori posteriori riesce a fornire prestazioni stratosferiche in termini di foto e video, ancor di più quando si passa allo zoom 100x. A quanto pare, per dare un ulteriore dimostrazione di forza, l’azienda ha scelto di mettere alla prova il suo top di gamma scattando foto alla Terra direttamente dall’alta stratosfera.

Come riferisce la fonte che ha documentato il tutto, Samsung ha attaccato suoi Galaxy S24 Ultra a quattro palloni stratosferici e li ha fatti librare in volo. Questi palloncini sono partiti dal Grand Canyon, da Los Angeles, da Las Vegas e dalle montagne della Sierra Nevada. Ad un’altezza di ben 36 km dal suolo, è stato realizzato questo servizio straordinario.

I Galaxy S24 di Samsung volano e scattano: ecco i risultati

L’altezza raggiunta dai Galaxy S24 Ultra di Samsung, ben 120.000 piedi, è nettamente superiore a quella di un aereo spia SR71 BlackBird. Si tratta quindi di una quota considerevole, da non considerare ovviamente “spazio”. Per arrivare nello spazio infatti gli smartphone avrebbero dovuto raggiungere un’altezza di 100 km, ben tre volte superiore a quella raggiunta.

Sono state scattate però oltre 150 foto utilizzando tutte le fotocamere e con zoom 1x, 3x e 5x. È possibile notare la curvatura della terra e allo stesso tempo anche l’oscurità dello spazio. I paesaggi sono spettacolari, in quanto si nota chiaramente la morfologia di alcune catene montuose insieme a molte altre caratteristiche geografiche tipiche del pianeta Terra.

Molto probabilmente si otterrebbero foto fantastiche da questa altitudine anche con altri smartphone top di gamma, ma intanto solo Samsung ha scelto di fare una cosa del genere. Le immagini parlano da sole per quello che è un evento più unico che raro.